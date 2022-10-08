İstanbulspor’un konuğu Ankaragücü | Maçta ilk gol geldi

Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor Ankaragücü mücadelesi oynanıyor. 4 maçtır kaybetmeyen İstanbulspor serisini sürdürmek isterken, ligde sadece 1 galibiyeti bulunan Ankaragücü'nde ise tek hedef 3 puan... Maç öncesinde İstanbulspor 8 puanla 13, Ankaragücü ise 4 puanla 16. sırada yer alıyor. İstanbulspor-Ankaragücü maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...
İSTANBULSPOR 0 - 1 ANKARAGÜCÜ (İlk yarı sona erdi)
16' Emre Kılınç
CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN
İLK 11'LER
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet, Mehremic, Duhan, Muammer, Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim
Ankaragücü: Gökhan, Oğuz, Uros, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Pedrinho, Beridze, Emre, Sowe