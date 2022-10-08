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Giriş Tarihi: 8.10.2022 14:24 Son Güncelleme: 8.10.2022 15:33

İstanbulspor'un konuğu Ankaragücü | Maçta ilk gol geldi

İstanbulspor’un konuğu Ankaragücü | Maçta ilk gol geldi

Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor Ankaragücü mücadelesi oynanıyor. 4 maçtır kaybetmeyen İstanbulspor serisini sürdürmek isterken, ligde sadece 1 galibiyeti bulunan Ankaragücü'nde ise tek hedef 3 puan... Maç öncesinde İstanbulspor 8 puanla 13, Ankaragücü ise 4 puanla 16. sırada yer alıyor. İstanbulspor-Ankaragücü maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor Ankaragücü mücadelesi oynanıyor. 4 maçtır kaybetmeyen İstanbulspor serisini sürdürmek isterken, ligde sadece 1 galibiyeti bulunan Ankaragücü'nde ise tek hedef 3 puan... Maç öncesinde İstanbulspor 8 puanla 13, Ankaragücü ise 4 puanla 16. sırada yer alıyor. İstanbulspor-Ankaragücü maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

İSTANBULSPOR 0 - 1 ANKARAGÜCÜ (İlk yarı sona erdi)

16' Emre Kılınç

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İLK 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet, Mehremic, Duhan, Muammer, Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim
Ankaragücü: Gökhan, Oğuz, Uros, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Pedrinho, Beridze, Emre, Sowe

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İstanbulspor'un konuğu Ankaragücü | Maçta ilk gol geldi
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