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Giriş Tarihi: 8.10.2022 14:54

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'tan flaş Josef hamlesi! Yeni sözleşme...

ÖMER FARUK ÖZCAN ÖMER FARUK ÖZCAN
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’tan flaş Josef hamlesi! Yeni sözleşme...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Ankaragücü maçında yaşadığı olayın ardından sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağını açıklayan Josef de Souza için yönetimden flaş bir hamle geldi.

Ankaragücü-Beşiktaş maçında takım arkadaşlarına saldıran taraftara müdahale ettiği için kırmızı kart gören ve bu cezası iptal edilmeyen Josef de Souza, sosyal medya hesabından sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

Josef açıklamasında, "Bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapıp Beşiktaş'ı tekrar şampiyon yapmaya çalışacağız. Ancak gelecek sezon için artık burada kalmak bana bu tür bir olay tekrar yaşanırsa aynı tepki vereceğim için kendimi güvende hissettirmiyor. Çünkü biliyorum ki karakterim nedeniyle takım arkadaşlarıma yapılacak saldırganlığı kabul etmeyeceğim ve tekrar ceza alacağım. Bu yüzden kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam, bu söylediğimi kalbimi çok acıtıyor olsa bile." demişti.

Bu gelişme sonrasında Brezilyalı orta sahanın ülkesi takımlarından Gremio'nun transfer listesinde olduğu iddia edilmişti.

Beşiktaş yönetimi Josef'in takımdan ayrılmasını istemezken, konuyla ilgili flaş bir hamle yaptı. Siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli orta saha oyuncusuna yeni sözleşme teklifini yaptı.

Josef'in önümüzdeki günlerde menajeriyle konuşup olumlu dönüş yapması bekleniyor. Josef, en geç devre arasında yeni sözleşmeye imza atacak.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'tan flaş Josef hamlesi! Yeni sözleşme...
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