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Giriş Tarihi: 8.10.2022 10:57

Son dakika Beşiktaş haberleri: Valerien Ismael için kader haftaları! Dünya Kupası'na kadar...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş haberleri: Valerien Ismael için kader haftaları! Dünya Kupası’na kadar...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Son üç haftadır galibiyete hasret kalan Beşiktaş'ta hedef Dünya Kupası arasına kadar oynanacak 6 maçı da kazanmak. Aksi durumda Valerien Ismael için sancılı günler başlayacak.

3 maçta 7 puan kaybeden Valerien İsmael ve öğrencilerinin performansları camia içerisinde tartışılır hale geldi. Yönetimin destek verdiği Fransız hoca da bir an önce takımını çıkışa geçirerek tartışmalara son noktayı koymayı istiyor. Trabzon maçı öncesinde deplasmandan Giresunspor galibiyetiyle dönmeyi hedefleyen İsmael'in, zorunlu olarak takımı yükselişe geçirmesi gerekiyor.

YÖNETİM DESTEĞİ YETERSİZ KALABİLİR

Aksi takdirde her ne kadar yönetim arkasında durduğunu belirtse de camiadan yükselen eleştirilerin dozunun artacağı ve İsmael için kritik döneme gireceği belirtiliyor. Dünya Kupası arasına kadar 6 maçlık fikstürü kayıpsız aşmanın hesapları içerisinde olan teknik heyet, bir galibiyetin takıma öz güven kazandıracağına inandığı kaydedildi. Siyah-beyazlı takımda hafta içerisinde ekibiyle birlikte çeşitli planlar üzerine kafa yoran 47 yaşındaki hocanın, derbi kadrosundan 2 ya da 3 ismi değiştirmesi bekleniyor.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Valerien Ismael için kader haftaları! Dünya Kupası'na kadar...
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