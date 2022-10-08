Son dakika Beşiktaş haberleri: Valerien Ismael’den Tayfur Bingöl kararı! Giresunspor maçında...

Giresunspor maçında orta sahayı Salih Uçan'ın yokluğunda Josef, Gedson ve Dele Alli ile kuracak olan teknik direktör Valerien İsmael böylelikle 3. yerli için sol bekte değişiklik yapmayı tercih etti. Bu mevkide idmanlardaki performansını yükselten Umut Meraş da forma beklerken Fransız çalıştırıcının, Tayfur Bingöl'ü 11'de sahaya süreceği öğrenildi.

GHEZZAL VE N'KOUDOU İKİNCİ DEVREDE

Kartal'ın yıldızları Rachid Ghezzal ve Georges-Kevin N'Koudou, bugünkü Giresun maçında kulübede olacak. F.Bahçe derbisiyle birlikte sahalara dönen Ghezzal ile sakatlıktan yeni çıkan ve takımla sadece iki antrenmana katılan N'Koudou'nun deplasmandaki zorlu karşılaşmada 11'de oynamaları mümkün görünmüyor. Valerien İsmael, bu iki ismi maçın gidişatına göre ikinci devrede hamle gücü olarak sahaya sürecek. N'Koudou ve Ghezzal'ın, fiziksel olarak tamamen toparlanmaları ve gelecek hafta Trabzonspor karşısında 11'de başlayacak seviyeye gelmeleri bekleniyor.