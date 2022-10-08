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Giriş Tarihi: 8.10.2022 19:00 Son Güncelleme: 8.10.2022 19:04

Son dakika haberleri: Beşiktaş Süper Lig'de Giresunspor'a konuk oluyor! İlk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberleri: Beşiktaş Süper Lig’de Giresunspor’a konuk oluyor! İlk 11’ler belli oldu...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Bitexen Giresunspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Canlı olarak haberimizde vereceğimiz karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. İşte Bitexen Giresunspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri...

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve İsmail Şencan yapacak.

İŞTE İLK 11'LER

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Murat Cem, Görkem, Kuwas, Sainz, Bajic.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Gedson, Dele, Tayfur, Redmond, Weghorst.

Ligde oynadığı son 3 maçta 2 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, 15 puanla 6. sırada yer alırken, 2'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 mağlubiyeti olan Giresunspor ise 12. basamakta bulunuyor.

SALİH UÇAN OYNAMAYACAK

Beşiktaş'ta bu sezonki performansıyla dikkatleri çeken Salih Uçan, sakatlığı nedeniyle maçta takımdaki yerini alamayacak.

Uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklanan Salih Uçan, bu sezon tüm maçlarda görev almıştı.

Salih Uçan'ın yokluğunda Beşiktaş'ta 8+3 kuralına bağlı olarak 3 yerli oyuncu rotasyonu da değişmek zorunda kalacak. Teknik direktör Valerien Ismael'in, kaleci Ersin Destanoğlu ve Tayyip Talha Sanuç'un yanında üçüncü yerli isim olarak Umut Meraş veya Tayfur Bingöl ikilisinden birini görevlendirmesi bekleniyor.

N'KOUDOU'NUN DURUMU BELİRSİZ

Beşiktaş'ın hücumdaki en önemli isimlerinden biri olan Georges-Kevin N'Koudou'nun, mücadelede kadroda yer alıp almayacağı bugün yapılacak son çalışmanın ardından belli olacak.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş Süper Lig'de Giresunspor'a konuk oluyor! İlk 11'ler belli oldu...
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