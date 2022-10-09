Son dakika: Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası için sahada!

Ampute Milli Futbol Takımı, Türkiye'de düzenlenen Dünya Kupası'nda finale yükselmeyi başardı. Nef Stadı'nda oynanacak final müsabakasında Türkiye'nin rakibi Angola oldu. Milliler, bu karşılaşmadan galip ayrılması halinde kupayı kazanan takım olacak. Mücadele TRT Spor Yıldız ekranından naklen ve şifresiz olarak yayımlanıyor.
CANLI | TÜRKİYE 0-0 ANGOLA
İlk kez 2017'de katıldığı Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan ay-yıldızlılar, 2010, 2012 ve 2014 yıllarında da aynı dereceyi elde etti. Ampute Futbol Milli Takımı, 2018'de Meksika'nın ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası finallerinde Angola'yla şampiyonluk maçına çıktı ancak penaltı atışları sonunda rakibine 5-4 yenildi.
Ampute Milli Takımı, 2004 ve 2008 yıllarında ikinci olduğu Avrupa Şampiyonası'nda ise 2017 ve 2021 yıllarında üst üste iki kez şampiyonluğu kazanarak, tarihi bir başarı gösterdi.