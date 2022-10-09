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Giriş Tarihi: 9.10.2022 19:50 Son Güncelleme: 9.10.2022 19:52

Son dakika: Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası için sahada!

Son dakika: Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası için sahada!

Son dakika haberleri… Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın finalinde Angola ile karşılaşıyor. Nef Stadı’nda oynanan karşılaşma saat 20.00’de başladı.

Ampute Milli Futbol Takımı, Türkiye'de düzenlenen Dünya Kupası'nda finale yükselmeyi başardı. Nef Stadı'nda oynanacak final müsabakasında Türkiye'nin rakibi Angola oldu. Milliler, bu karşılaşmadan galip ayrılması halinde kupayı kazanan takım olacak. Mücadele TRT Spor Yıldız ekranından naklen ve şifresiz olarak yayımlanıyor.

CANLI | TÜRKİYE 0-0 ANGOLA

İlk kez 2017'de katıldığı Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan ay-yıldızlılar, 2010, 2012 ve 2014 yıllarında da aynı dereceyi elde etti. Ampute Futbol Milli Takımı, 2018'de Meksika'nın ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası finallerinde Angola'yla şampiyonluk maçına çıktı ancak penaltı atışları sonunda rakibine 5-4 yenildi.

Türkiye ile Angola arasında yarın oynanacak Dünya Kupası finali, bu maçın rövanşı niteliği taşıyacak.

Ampute Milli Takımı, 2004 ve 2008 yıllarında ikinci olduğu Avrupa Şampiyonası'nda ise 2017 ve 2021 yıllarında üst üste iki kez şampiyonluğu kazanarak, tarihi bir başarı gösterdi.

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Son dakika: Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası için sahada!
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