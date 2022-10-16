Fenerbahçe’nin Ankaragücü maçı kadrosu belli oldu! Emre Mor şoku...

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 17 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı.
Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 16.30'da kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente hareket edecek.
FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU BELLİ OLDU
Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu. Açıklanan kadroda Arao, Zajc, Mert Hakan, Luan Peres, Joshua King ve Emre Mor yer almadı. Yapılan açıklamaya göre Emre Mor, ayak bileği burkulması sebebiyle kadroda alınmadı.