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Giriş Tarihi: 18.10.2022 16:34

Diogo Jota sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nda yer alamayacak

AA
Diogo Jota sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası’nda yer alamayacak

Liverpool'da forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Diogo Jota, sakatlığı nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılamayacak.

Liverpool'un West Ham United'ı konuk edeceği lig maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Alman teknik direktör Jürgen Klopp, ev sahibi ekipte forma giyen oyuncuların sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Hafta sonu oynanan ve Manchester City'yi 1-0 yendikleri lig maçının uzatma bölümünde sakatlanarak oyunu terk eden Jota'nın sahalardan uzun süre uzak kalacağını belirten Klopp, "Diogo için haberler iyi değil. Dünya Kupası'nı ne yazık ki kaçıracak. Baldır kaslarındaki sakatlık, gayet ciddi. Portekiz Milli Takımı ve bizim için üzücü bir haber. Tedavisine başlandı" ifadelerini kullandı.

Milli formayla 28 maçta 10 gole imza atan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Liverpool'da tüm kulvarlarda çıktığı 8 karşılaşmada ise 5 kez ağları sarstı.

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Diogo Jota sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nda yer alamayacak
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