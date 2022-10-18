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Giriş Tarihi: 18.10.2022 11:03

Galatasaray'da kulübeye Alman hoca: Moritz Volz

SPOR SERVİSİ
Galatasaray’da kulübeye Alman hoca: Moritz Volz

Galatasaray yönetimi, Okan Buruk’un yanına Moritz Volz’u takviye etti. Leipzig’de Nagelsmann’ın yardımcılığını yapan 39 yaşındaki Alman futbol adamının, Cimbom’a antrenman metotları konusunda destek vereceği öğrenildi.

Sezona yıldız transferleriyle giren ancak yaşadığı puan kayıplarıyla beklentilerin çok altında kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yanına sürpriz bir atama yapıldı. Geçen hafta duran toplar konusunda uzman olan Sargon Duran'ı kadroya katan Sarı-Kırmızılılar bu kez de Alman antrenör Moritz Volz'la anlaşma sağladı. 39 yaşındaki Volz, Bundesliga ekibi Leipzig'de, şu anda Bayern Münih'in teknik direktörü olan Julian Nagelsmann'ın yardımcılığını yapmıştı.

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Arsenal'de 4 yıl, RB Leipzig'de ise 2 yıl görev yapan genç Alman futbol adamı kısa sürede İstanbul'a gelecek. Volz'un, Galatasaray'a scouting ve antrenman metotları konusunda destek vereceği öğrenildi. Okan Buruk'un da genç antrenörü onayladığı bildirildi. Sezonun 10. haftasında kulübeye yapılan bu transfer sosyal medyada, "Galatasaray yönetimi, Buruk'un yerine Alman bir teknik direktör mü getirecek" söylentilerine neden oldu…

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Galatasaray'da kulübeye Alman hoca: Moritz Volz
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