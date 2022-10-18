Galatasaray’da kulübeye Alman hoca: Moritz Volz

'YENİ TEKNİK DİREKTÖR MÜ GELİYOR!'

Arsenal'de 4 yıl, RB Leipzig'de ise 2 yıl görev yapan genç Alman futbol adamı kısa sürede İstanbul'a gelecek. Volz'un, Galatasaray'a scouting ve antrenman metotları konusunda destek vereceği öğrenildi. Okan Buruk'un da genç antrenörü onayladığı bildirildi. Sezonun 10. haftasında kulübeye yapılan bu transfer sosyal medyada, "Galatasaray yönetimi, Buruk'un yerine Alman bir teknik direktör mü getirecek" söylentilerine neden oldu…