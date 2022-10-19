Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Liverpool, Premier Lig'de haftayı 3 puanla kapattı
Giriş Tarihi: 19.10.2022 23:49

Liverpool, Premier Lig'de haftayı 3 puanla kapattı

AA
Liverpool, Premier Lig’de haftayı 3 puanla kapattı

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Liverpool, West Ham United'ı 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Liverpool, West Ham United'ı 1-0 mağlup etti.

Puan tablosunun orta sıralarındaki takımların mücadelesinde, geçen sezonun ikincisi Liverpool, West Ham United'ı ağırladı. Liverpool, Darwin Nunez'in 22. dakikada attığı golle mücadeleyi kazandı.

Haftaya 4. sırada başlayan Chelsea'nin Brentford'a konuk olduğu karşılaşma ise 0-0 sonuçlandı. Chelsea'nin ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Chelsea 20 puanla 4. sırada yer aldı. Chelsea gibi maç eksiği bulunan Liverpool da 16 puanla 7. sıraya yükseldi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ: Hamza Dağ canlı yayında son anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin oy oranı
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Yüreğin yetiyorsa çık karşıma kararı millet versin
SON DAKİKA! Eski tip sürücü belgesi olanlar dikkat: Eski ehliyet yenileme süresi uzatıldı
Bakan Koca duyurdu! Kanser taraması randevu sistemi Türkiye genelinde kullanıma açıldı: Ücretsiz olacak
Etyen Mahçupyan son düzlükte su koyuverdi
Bir tek Erdoğan bilmiyor he mi?
SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş sıkıyönetim kararı!
Güneş Tutulması burçlara etkisi nedir? Güneş Tutulmasında en çok hangi burç etkilenecek?
Temel Karamollaoğlu'ndan akla zarar sözler: Yine savunma sanayisini hedef aldı
SON DAKİKA: AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi: FETÖ zombi örgütüne karşı yanınızdayım
ARKADAŞINA GÖNDER
Liverpool, Premier Lig'de haftayı 3 puanla kapattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA