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Giriş Tarihi: 21.10.2022 14:55

Erik Ten Hag: Cristiano Ronaldo oyuna girmeyi reddetti

Erik Ten Hag: Cristiano Ronaldo oyuna girmeyi reddetti

Manchester United Menajeri Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo ile ilgili gelen sorulara yanıt verdi. Ten Hag, "Cristiano Ronaldo'nun yaptığı davranışın bir sonucu olacaktı. Tottenham maçında oyuna girmeyi kabul etmedi. Bu takım içindeki herkes, davranışlarından sorumludur" ifadelerini kullandı.

Manchester United Menajeri Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo'nun kadro dışı bırakılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Portekizli süperstar, Tottenham maçının sonunda hakem bitiş düdüğünü çalmadan önce soyunma odasına gitmiş ve ardından kadro dışı bırakıldığı açıklanmıştı.

"Cristiano Ronaldo ile aranızda nasıl bir konuşma geçti?" sorusu üzerine Ten Hag, "Ben burada yöneticiyim. Buradaki çalışma kültüründen sorumluyum. Standartlar ve değerleri belirlemeli, bunları kontrol etmek zorundayız. Sezon öncesindeki Vallecano maçından sonra Ronaldo'nun yaptığının kabul edilemez olduğunu söyledim. Ancak, bunu sadece Ronaldo'ya değil tüm takıma söyledim. Bu ikinci kez oldu ve bir sonucu olmalıydı. Chelsea maçında Ronaldo oynayamayacak. Takım içinde bir kişi eksik olacağız ve asıl önemlisi Chelsea maçına odaklanmalıyız" dedi.

"OYUNA GİRMEYİ KABUL ETMEDİ"
Hollandalı teknik adam, "Takımın yaptığı açıklama çok açık. Cristiano Ronaldo, hala önemli bir oyuncumuz. Cristiano Ronaldo'nun yaptığı davranışın bir sonucu olacaktı. Tottenham maçında oyuna girmeyi kabul etmedi. Bu takım içindeki herkes, davranışlarından sorumludur. Birlikte yaşayıp birlikte oynadığınızda sonuçlar gelecektir. Futbol, bir takım sporudur. Belli standartlara uymanız gerekiyor. Ben de o standartlara uyulup uyulmadığını kontrol edecek kişiyim. Bizim için şu an en önemli konu Chelsea maçı. Çok büyük bir maç olacak. Odaklanmalıyız. Bu maçı kazanmalı ve elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Söylentiler, haberler olacaktır ama takım olarak odaklanmak zorundayız" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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Erik Ten Hag: Cristiano Ronaldo oyuna girmeyi reddetti
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