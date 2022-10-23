Son dakika Galatasaray haberi: Erden Timur'dan zehir zemberek sözler! "Ali Palabıyık operasyon için gönderilmiş"

"TEHDİTLER ALIYORUZ"

Adalet arayanlar, idealist insanlar, hiçbir şeyden korkmaz. Farklı farklı tehditler gönderiliyor, onlardan da korkmuyoruz. Gerekirse onları da açıklarız. Bu Galatasaray'a karşı bir kurgu, herkes bugün anladı. Bunu yapanları biliyoruz ve başlarına yıkmayı da biliriz. Koskoca Galatasaray camiasına Cincon demiş birini biz kaale almayız. Fenerbahçe gibi büyük bir camianın buna dair bir açıklama yapmamış olması da üzücüdür.