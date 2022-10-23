Son dakika Galatasaray haberi: Erden Timur'dan zehir zemberek sözler! "Ali Palabıyık operasyon için gönderilmiş"

Galatasaray Kulüp Başkanvekili Erden Timur, olaylı geçen Galatasaray - Alanyaspor maçı sonrası flaş açıklamalarda bulundu.
"BİLİNÇLİ ŞEKİLDE BU HALE GETİRDİLER"
Bunu planlı, kasten, bilinçli şekilde bu hale getirdiler. Böyle bir atama... Galatasaray düşmanlığı. Adalet istediğimizi, bariz bir şekilde söyledik. Biz adaleti herkes için istedik. Demek ki futbolu yöneten insanlar adaleti istemiyorlar. Bu iş kopmuştur ve kokusu her tarafa yayılmıştır.
"TEHDİTLER ALIYORUZ"
Adalet arayanlar, idealist insanlar, hiçbir şeyden korkmaz. Farklı farklı tehditler gönderiliyor, onlardan da korkmuyoruz. Gerekirse onları da açıklarız. Bu Galatasaray'a karşı bir kurgu, herkes bugün anladı. Bunu yapanları biliyoruz ve başlarına yıkmayı da biliriz. Koskoca Galatasaray camiasına Cincon demiş birini biz kaale almayız. Fenerbahçe gibi büyük bir camianın buna dair bir açıklama yapmamış olması da üzücüdür.
"YABANCI HAKEMLERİ GETİRİN"
Bu kötü niyetli yapılar, kökü olan yapılar. Köklerini kazıyana kadar mücadele gerekecek. Bizim kararlılığımız bu kötü yapıya karşı galip gelecek. Bu şekilde devam ederse bu lig bitmez. Bitmeyecek. Biz bitirtmeyiz. Bu böyle gitmez. Getirin yabancı hakemleri onlar yönetsin.