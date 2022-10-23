Son dakika Trabzonspor haberleri: Sivasspor maçı sonrası flaş sözler! "3 puandan daha önemlisi yok ama..."

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Trabzonspor, Hamsik'in kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
SABAH Spor yazarları, bordo-mavili takımın galibiyetini değerlendirdi.
BÜLENT TİMURLENK: KİMSE MEMNUN DEĞİL
Lig-Avrupa trafiğinde soluksuz 5 maçın ardından 6 gün dinlenme fırsatı bulup karşısına çıktığın Sivasspor'a erken gol atıyorsan bunun bir mentol etkisi yaratmasını bekleriz sahada. Kasımpaşa ile golsüz biten maçın ardından Monaco galibiyeti ve Beşiktaş beraberliğiyle havasını bulan Trabzonspor için gariptir ki içine çektiği bu mentollü hava birkaç dakika sürdü. Oyunun başında Berlin Filarmoni yönetir gibi topa hükmeden, alan-veren ve golü atan Hamsik'in ritmine eşlik edecek hücum hattı ortalıkta yoktu.
Kariyerinde hiçbir takımda sezonda 20 maçı olmayan N'Jie ile Avcı'nın takımı arasında oynanmaya başladı maç. Umut ve Gomez'i bir arada kullanırken birini kanada atmanın iyi bir fikir olmadığı ortada. İkisi de merkez ve kanadı denediler ama ilk yarıda Trezeguet'nin de sıfır hücum katkısı vermesiyle ortaya rakibinden 9 hücum yemiş, 6 hücumda tek isabetle golü bulmuş ve sadece 2 kanat ortası yapmış Trabzonspor fotoğrafı kaldı.
Trabzonspor ikiyi bulup tabelanın fişini çekmediği sürece Çalımbay'ın takımı, oyunda kalacaktı ama Sivas kenardan gelen oyunculardan hiç katkı alamadı. Gradel aldığı topları ezince Sivas ikinci yarıda sadece 3 hücumda kaldı. Son çeyrekte orta sahayı yenileyen Avcı'nın, 90 dakikayı Gbamin-Siopis ve Doğucan ile bitirmesi aslında kulübedeki telaşı da tedirginliği de anlatıyor sanırım… Yarışta 3 puandan daha önemlisi yok ama bu oyun tribünlerdeki boşlukların da sebebi. Avcı bu oyundan memnun değilse, tribüne gelenler hiç değildir.
İSKENDER GÜNEN: ÜRETKENLİK SORUNU BİTMİYOR
Lig başından beri yapılan 10 maçta Trabzonspor'un geçen sezondan farklı olarak attığı gol sayısı 16, kalesinde gördüğü gol ise 13... Bu tablo bize sorunların olduğunu gösteriyor. Öncelikle takım savunmasındaki yetersizlikler, bireysel hatalar sonucunda yenilen goller ve ardından üçüncü bölgede yaşanan üretkenlik problemi var.
Abdullah Avcı, bu maçta önde Umut Bozok, Maxi Gomez ve Trezeguet'ye şans verdi. Maçın 9. dakikasında Hamsik'in attığı mükemmel golden sonra öne geçmelerine rağmen yine üretkenlik sorunları ortaya çıktı. Trabzonspor'un orta alanda Hamsik ve Bakasetas'ın performansları ve verecekleri katkıya bağlı olan bir oyun stili var. İki kenardan da gerekli hücum gelişimleri maalesef yok. 1-0'dan sonra Sivasspor'un gol pozisyonları oldu. Orta alanı çabuk geçtikleri anda N'Jie'nin direkten dönen topu vardı. Ardından yine N'Jie'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Uğurcan çok başarılı bir kurtarış yaptı. İlk yarı Trabzonspor adına öne çıkan bir diğer isim de Uğurcan Çakır'dı.
İkinci yarı ise 1-0 önde oynamalarına rağmen bir türlü istediği oyunda üstünlüğü alamayan bir Trabzonspor vardı. Görünen o ki üçüncü bölge sorunları devam edecek. Orta alanda Gbamin, Bakasates ve Hamsik şu an takımın yükünü çeken üçlü konumunda. Geçmiş maçlara göre savunmada daha organize bir yapı var. Monaco, Beşiktaş ve ardından Sivasspor maçında her ne kadar beklenen, arzu edilen oyun sahaya yansıtılamasa da alınan 3 puan önemliydi. Hakem ise özellikle verdiği faul kararlarının hepsinde hatalıydı.