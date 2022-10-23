Son dakika Trabzonspor haberleri: Sivasspor maçı sonrası flaş sözler! "3 puandan daha önemlisi yok ama..."

İkinci yarı ise 1-0 önde oynamalarına rağmen bir türlü istediği oyunda üstünlüğü alamayan bir Trabzonspor vardı. Görünen o ki üçüncü bölge sorunları devam edecek. Orta alanda Gbamin, Bakasates ve Hamsik şu an takımın yükünü çeken üçlü konumunda. Geçmiş maçlara göre savunmada daha organize bir yapı var. Monaco, Beşiktaş ve ardından Sivasspor maçında her ne kadar beklenen, arzu edilen oyun sahaya yansıtılamasa da alınan 3 puan önemliydi. Hakem ise özellikle verdiği faul kararlarının hepsinde hatalıydı.