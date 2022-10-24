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Giriş Tarihi: 24.10.2022 11:57

İtalyan diplomattan tarihi öneri! İran'ı men edip bizi Dünya Kupası'na alın

İtalyan diplomattan tarihi öneri! İran’ı men edip bizi Dünya Kupası’na alın

2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala, FIFA Başkanı Gianni Infantino, Birleşmiş Milletler Diplomatı Zampolli'den sürpriz bir mektup aldı.

20 Kasım'da Katar'da başlayacak olan 2022 Dünya Kupası'na katılamaması büyük sürprizle karşılanan takımların başında son Avrupa Şampiyonu İtalya geliyor.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde İsviçre, Kuzey İrlanda, Bulgaristan ve Litvanya ile aynı grupta yer alan İtalya, oynadığı sekiz maçta topladığı 16 puanla grubu ikinci sırada tamamlamıştı.

Play-Off yarı final turunda Kuzey Makedonya ile eşleşen İtalya mutlak favorisi olduğu maçta rakibine 1-0 mağlup olarak elenmişti.

SÜRPRİZ TEKLİF

FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya ABD'de yaşayan, Kennedy Center üyesi, Birleşmiş Miller Diplomatı ve iş insanı Paolo Zampolli tarafından bir mektup yazıldı.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Zampolli mektubunda Mahsa Amini ve Hadis Najafi'nin öldürülmesiyle çıkan olaylar, insan hakları ihlalleri yaşandığını iddia ederek, İran'ın Dünya Kupası'ndan çıkarılmasını talep etti.

BM Diplomatı Zampolli, İran'ın Dünya Kupası'ndan men edilerek, yerine de Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanamayan FIFA sıralamasında en yüksek seviyede yer alan takım olan İtalya'nın turnuvaya alınması gerektiğini vurguladı.

İRAN HANGİ GRUPTA YER ALIYOR?

2022 Dünya Kupası B Grubu'nda yer alan İran, İngiltere, Galler ve ABD ile mücadele edecek.

İlk maçını 21 Kasım'da İngiltere ile oynayacak olan İran, ikinci maçında ise Galler ile karşılaşacak. İran grup maçlarını ABD maçıyla tamamlayacak.

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İtalyan diplomattan tarihi öneri! İran'ı men edip bizi Dünya Kupası'na alın
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