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Giriş Tarihi: 25.10.2022 14:49 Son Güncelleme: 25.10.2022 15:39

Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya 1 milyon Euro'luk şok

Mauro Icardi’den Wanda Nara’ya 1 milyon Euro’luk şok

Mauro Icardi, Galatasaray yönetiminden kendisinden ayrılan eşi ve menajeri Wanda Nara'ya ödeme yapılmamasını istedi. Yönetimin Wanda Nara'ya verilen çeki bloke ettiği de iddia edildi.

Galatasaray 'ın PSG'den transfer ettiği Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, geçtiğmiz haftalarda Arjantinli oyuncu ile ayrıldıklarını duyurmuştu. Arjantinli rapçi L-Gante'nin klibinde oynayan Nara, aynı zamanda 22 yaşındaki sanatçıyla yeni bir aşka da başlamıştı.

ICARDI, ARJANTİN'E GİTMİŞTİ
Wanda Nara'nın ayrılık açıklamasının ilk günlerde kabul etmeyen Icardi, Arjantin'e giderek eşiyle görüşmek istemişti. Güvenlik görevlileri tarafından engellendiği kameralara yansıyan yıldız oyuncu ardından Türkiye'ye dönerek antrenmanlara devam etmişti. İkili arasında son yaşananların ardından Icardi'nin de artık durumu kabullendiği görüldü.

"ÖDEME YAPMAYIN"
Galatasaray'ın, Icardi'nin menajerliğini de yapan ve transferde başrol oynayan Wanda Nara'ya 1 milyon Euro menajerlik ücreti ödemesi gerekiyordu. İtalyan Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Icardi yaşananların ardından , Sarı-Kırmızılı yönetimden Wanda Nara'ya ödeme yapmamasını istedi. Icardi'nin sarı - kırmızılı idarecilere; "Wanda Nara artık benim menajerim değil. Ona ödeme yapmayın" dediği iddia edildi. Haberde ayrıca, Galatasaray'ın Wanda Nara'ya verilen çeki bloke ettiği de iddia edildi.

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Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya 1 milyon Euro'luk şok
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