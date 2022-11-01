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Giriş Tarihi: 1.11.2022 15:40 Son Güncelleme: 1.11.2022 15:41

Mauro Icardi'nin üvey oğlu Valentino Lopez Galatasaray altyapısında

Mauro Icardi’nin üvey oğlu Valentino Lopez Galatasaray altyapısında

Son dakika Galatasaray haberleri: Wanda Nara'nın ilk eşi Maxi Lopez'den olan oğlu Valentino Lopez, Galatasaray U14 takımına transfer oldu. Genç futbolcu adayı Valentino Lopez, Wanda Nara'nın Türkiye'den ayrılmasına rağmen üvey babası Mauro Icardi ile İstanbul'da kalarak sarı kırmızılı takımın altyapısına başladı.

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle döneme damga vuran Galatasaray, Ligue 1 devi Paris Saint Germain'in yıldız santrforu Mauro Icardi'yi kadrosuna kattı. Arjantinli golcü, eşi Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı süreç ile çokça gündeme geldi. Son olarak Wanda Nara'nın ilk eşinden olan oğlu Valentino Lopez'in Sarı-Kırmızılılar'ın altyapısına transfer olduğu iddia edildi.

U14 TAKIMIYLA ANLAŞTI

Wanda Nara'nın ilk eşi Maxi Lopez'den olan oğlu Valentino Lopez, Galatasaray U14 takımı ile anlaşma sağladı.

ICARDI İLE KALDI

Genç futbolcu adayı Valentino Lopez, Wanda Nara'nın Türkiye'den ayrılmasına rağmen üvey babası Mauro Icardi ile İstanbul'da kalarak Galatasaray altyapısına başladı. Icadi, daha önceki açıklamasında "Benim nasıl bir baba olduğumu zaten biliyorsunuz ve benim olmayan üç çocuğa nasıl davrandığımı zaten biliyorsunuz." diyerek çocukları arasında ayrım yapmadığını vurgulamıştı.

L-GANTE'YE PALYAÇOLU GÖNDERME

Valentino Lopez, annesinin yeni sevgilisi L-Gante'nin "Birbirimizi tanımaya başladık." sözleri üzerine sosyal medya hesabından palyaço emojisi paylaşarak ilişkiyi kabul etmediğini belli etmişti. (Ajansspor)

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Mauro Icardi'nin üvey oğlu Valentino Lopez Galatasaray altyapısında
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