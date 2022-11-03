Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, bu sezonki performansıyla taraftarlarını mutlu ediyor. Teknik direktör Jorge Jesus, birçok yıldız ismin performansını yukarı çekerek Avrupa'nın dev ekiplerinin dikkatini çekmesini sağladı.
Sezon başında Kim Min-Jae, Allahyar ve Ozan Tufan gibi isimlerden çok ciddi gelirler elde eden sarı-lacivertli kulüp; Batshuayi, Luan Peres, Joao Pedro, Lincoln ve Arao gibi isimleri transfer ederek kadrosunu güçlendirmişti.
Portekizli teknik adamın sezon başında transferini özellikle istediği Lincoln Henrique, sarı-lacivertlilerin rotasyonunda önemli bir yer edindi ve performansıyla takımına önemli katkılar sağladı.
Sezon başında Santa Clara'dan transfer edilen 24 yaşındaki orta sahanın gösterdiği performans, Avrupa devlerinin de dikkatini çekti.
Fotoma'ta yer alan habere göre; Portekiz'in dev ekibi Porto, Lincoln Henrique'yi yakından takip ediyor. Portekiz ekibinin sezon başından bu yana başarılı futbolcuyu izlettiği ve devre arasında Fenerbahçe'ye teklif yapacağı ifade edildi.
Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe'ye gelmesinde teknik direktör Jorge Jesus'un büyük etkisi bulunuyor. Jesus'un ısrarı ile Santa Clara'dan 3.5 milyon euroya transfer edilen Lincoln, Portekizli teknik direktörün vazgeçemediği oyunculardan biri.
Normal pozisyonu forvet arkası olan Lincoln, Fenerbahçe'de joker oyuncu konumunda. Teknik direktör Jesus, onu orta sahanın solu, sol bek, 10 numara, merkez orta orta saha, sağ kanat olarak oynattı.
Fenerbahçe'de Lincoln kaleci Altay Bayındır ve Macar savunmacı Atilla Szalai'den sonra en çok forma şansı bulan 3. futbolcu. Jesus, Brezilyalı futbolcuya bütün kulvarlarda 20 karşılaşmada şans verdi.