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Giriş Tarihi: 10.11.2022 13:41 Son Güncelleme: 10.11.2022 13:45

Galatasaray'da dev hırsızlık! Binlerce formayı çalıp sattılar

Galatasaray’da dev hırsızlık! Binlerce formayı çalıp sattılar

Galatasaray'da yeni sezon formaları aralarında kulüp çalışanlarının da bulunduğu bazı kişiler tarafından internette ikinci el eşya sitelerinde satılınca konu davalık oldu. Kulüp görevlisi 4 kişi ve onlarla bağlantılı 2 şüphelinin evlerinde kolilerce malzeme ele geçirildi. Ürünleri ikinci el eşya sitelerinde satışa koydukları iddiasıyla haklarında 17,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Galatasaray Spor Kulübü, futbol takımı oyuncuları ve teknik heyete özel hazırlanan normalde satışı yapılmayan forma ve yağmurluk gibi ürünlerde eksik olduğunu tespit edince inceleme başlattı.

TRTHaber'in haberine göre; Kulüp görevlisi 4 kişi ve onlarla bağlantılı 2 şüphelinin evlerinde kolilerce malzeme ele geçirildi. Ürünleri ikinci el eşya sitelerinde satışa koydukları iddiasıyla haklarında 17,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

BİNLERCE ÜRÜNÜN EKSİK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Galatasaray Futbol A Takımı'nın 2020 ve 2021 sezonunda oynayacağı maç sayısı kadar, sponsor firma tarafından; futbolcular ve teknik heyete forma, şort, çorap ve yağmurluk gibi malzemeler temin edilmişti. Bu ürünler planlanan süreden önce tükendi. Bunun üzerine kulüpte sayım yapıldı. 2 bin 443 adet ürünün eksik olduğu ortaya çıktı. Toplam değeri 25 bin 487 lira olan kayıp ürünlerle ilgili inceleme başlatıldı. Kulüpte; şoför, malzeme sorumlusu, temizlik görevlisi ve masör olarak çalışan 4 kişi ile onlarla bağlantılı 2 şüpheli takibe alındı. Profesyonel kullanıma uygun malzemelerin şüpheliler tarafından internette ikinci el ürün sitelerinde satışa sunulduğu belirlendi.

HIRSIZLIK SUÇUNDAN İDDİANAME HAZIRLANDI
Zanlıların evlerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda kolilerce malzeme ele geçirildi. Her birinin telefonu incelendi. Özellikle ikinci eşya uygulamalarından yaptıkları satışlar incelendi. Galerilerinde Galatasaray Futbol Kulübü'ne ait ürünlerin fotoğrafları bulundu. Zanlılar, ifadelerinde suçlamaları reddetti. Ürünlerin futbolcular tarafından kendilerine hediye edildiğini savundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında "muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan iddianame hazırlandı. Her biri için 6 yıl 3 aydan 17 buçuk yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Galatasaray'da dev hırsızlık! Binlerce formayı çalıp sattılar
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