Galatasaray’da dev hırsızlık! Binlerce formayı çalıp sattılar

BİNLERCE ÜRÜNÜN EKSİK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray Futbol A Takımı'nın 2020 ve 2021 sezonunda oynayacağı maç sayısı kadar, sponsor firma tarafından; futbolcular ve teknik heyete forma, şort, çorap ve yağmurluk gibi malzemeler temin edilmişti. Bu ürünler planlanan süreden önce tükendi. Bunun üzerine kulüpte sayım yapıldı. 2 bin 443 adet ürünün eksik olduğu ortaya çıktı. Toplam değeri 25 bin 487 lira olan kayıp ürünlerle ilgili inceleme başlatıldı. Kulüpte; şoför, malzeme sorumlusu, temizlik görevlisi ve masör olarak çalışan 4 kişi ile onlarla bağlantılı 2 şüpheli takibe alındı. Profesyonel kullanıma uygun malzemelerin şüpheliler tarafından internette ikinci el ürün sitelerinde satışa sunulduğu belirlendi.