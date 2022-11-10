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Giriş Tarihi: 10.11.2022 15:28

Haji Wright, ABD Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi

İHA
Haji Wright, ABD Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi

Antalyaspor’un başarılı forveti Haji Wright, ABD’nin 26 kişilik Dünya Kupası aday kadrosuna davet edildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un yıldız forveti Haji Wright, geçen yılki performansını, bu sezonda sürdürüyor. 24 yaşındaki yıldız, bu sezon geride kalan 13 haftada takımı adına 9 gol atma başarısı gösterdi. Yükselen performansının ardından başarılı futbolcu, Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası aday kadrosuna çağırıldı.

Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda B grubunda 21 Kasım 2022'de Galler, 25 Kasım 2022'de İngiltere ve 29 Kasım 2022'de İran ile ilk iki mücadelesi verecek.

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Haji Wright, ABD Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi
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