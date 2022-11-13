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Giriş Tarihi: 13.11.2022 12:53

Beyçimento Bandırmaspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaştı

AA
Beyçimento Bandırmaspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beyçimento Bandırmaspor'da, Mustafa Gürsel ile yolların ayrılmasının ardından boşalan teknik direktörlük koltuğuna Mesut Bakkal getirildi.

Kentteki bir kafede Bakkal için düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Onur Göçmez, değişikliklerin zaman zaman gerekli olduğunu söyledi. Bundan sonra yola Mesut Bakkal ile devam edeceklerini ifade eden Göçmez, "Geçen yılın üzerimizdeki baskısını iyi yönetemedik. Ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bize 'Hedefiniz ne?' diye soruyorlar. Hedefimiz iyi yol almak. Hedef koymak kolay ama önemli olan ne kadar ilerleyebildiğindir." diye konuştu.

Bordo-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Mesut Bakkal da Bandırmaspor ile kısa bir süre görüşerek anlaşmaya vardıklarını kaydetti. Bandırmaspor'un iyi işler yapacağına inandığını aktaran Bakkal, şunları kaydetti:

"Geçen yıl final oynayan bir takım. Beklentilerin yüksek olduğu noktada sonuçlar gelmeyince sıkıntı oldu. Bandırmaspor, uzun vadede iyi işler yapılacak bir kulüp. Hayaller ve hedefler konusunda çorbada tuzum olacaksa bu da bana mutluluk verecektir. Anlaşmamız 15 dakika sürmedi. İyi şeyler yapacağına inandığım bir yönetim ve takım var. Hepimize hayırlı olsun diyorum. Herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Bakkal, sezon sonuna kadar sürecek sözleşmeyi imzaladı.

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Beyçimento Bandırmaspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaştı
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