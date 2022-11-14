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Giriş Tarihi: 14.11.2022

Hatay’ın yüzünü El Kaabi güldürdü

Hatay’ın yüzünü El Kaabi güldürdü
Volkan Demirel'in gelişiyle ivme yakalayan Atakaş Hatayspor, İstanbulspor'u deplasmanda ilk yarıda bulduğu golle 1-0 devirdi ve iki maç sonra galibiyetle tanıştı. Karşılıklı ataklarla geçen mücadele Güney ekibi, 24. dakikada kazandığı penaltıyı golle sonuçlandırdı. Takımın formda ismi Ayoub El Kaabi, beyaz noktadan ağları havalandırdı. İkinci yarıda İstanbulspor baskısını artırdı. Ancak Valon Ethemi, Eduart Rroca ve İbrahim Yılmaz, kaleci Erce Kardeşler'i geçemedi. Rakibini iyi savunan Hatayspor maçı 1-0 kazanarak dış sahadaki ikinci zaferini aldı.

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Hatay’ın yüzünü El Kaabi güldürdü
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