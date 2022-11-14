Hatay’ın yüzünü El Kaabi güldürdü

Volkan Demirel'in gelişiyle ivme yakalayan Atakaş Hatayspor, İstanbulspor'u deplasmanda ilk yarıda bulduğu golle 1-0 devirdive iki maç sonragalibiyetle tanıştı. Karşılıklı ataklarla geçen mücadele Güney ekibi, 24. dakikada kazandığı penaltıyı golle sonuçlandırdı. Takımın formda ismi Ayoub ElKaabi, beyaz noktadanağları havalandırdı. İkinci yarıda İstanbulspor baskısını artırdı. Ancak Valon Ethemi, Eduart Rroca ve İbrahim Yılmaz, kaleci Erce Kardeşler'i geçemedi. Rakibiniiyi savunanHatayspor maçı1-0 kazanarakdış sahadaki ikincizaferini aldı.