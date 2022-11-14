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Giriş Tarihi: 14.11.2022

Yorgunluk bitirdi!

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Yorgunluk bitirdi!

116 günde 25 maça çıkan ve 3 günde bir yüksek tempoda oynayan sarı-lacivertlilerde yorgunluk ile beraber konsantrasyon kaybı yaşandı. Buna eksikler ve bireysel hatalar da eklenince mağlubiyet kaçınılmaz oldu

Kadıköy'de beklenmedik şekilde Giresunspor'a 2-1 kaybederek 14 maçlık yenilmezlik serisini bozan Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına üzgün girdi. Mücadele sonrası tribünlerin, "Yenilsen de yensen de taraftarın seninle" tezahüratlarıyla moral verdiği sarı-lacivertlilerde alınan mağlubiyetin nedenleri arasında 4 madde öne çıktı…

AVRUPA VE LİG MARATONU ZORLADI
F.BAHÇE, 116 günde 25 maça çıktı. 3 günde bir yüksek tempoda oynanan karşılaşmalar takımı yıprattı. Sakatlıkların artışı ve konsantrasyon kayıpları birleşince Dünya Kupası arasına mağlubiyetle girildi. Luan Peres, Gustavo Henrique, Mert Hakan, Lincoln, King gibi sakatlıkları olan isimlere son olarak Emre Mor eklendi.

CEZALI BATSHUAYİ'Yİ ÇOK ARADI
HÜCUM hattında güzel uyum yakalayarak iyi bir ekip olmayı başaran Valencia ve Batshuayi ikilisinden Belçikalı yıldızın cezası nedeniyle olmayışı F.Bahçe'yi etkiledi. Giresunspor maçında sadece 2 isabetli şut çekebilen sarı-lacivertlilerde Pedro'nun istenileni verememesi ve Joshua King'in hâlâ hazır hale gelememesi hücum çeşitliliğine ve etkinliğine darbe vurdu.

ÇANLAR JOAO PEDRO İÇİN ÇALIYOR
JORGE Jesus'un bu sezon forma şansı verdiği ve tüm maçlarda etkisiz bir görüntü sahaya yansıtan Joao Pedro, bunun üzerine bir de takımını 10 kişi bırakınca okların hedefi haline geldi. Jesus'un hücum futbolunda her oyuncu skorerleşirken Pedro'nun sadece 2 golde kalması Portekizli teknik adamı da düşündürüyor. Joshua King'in dönüşüyle Pedro 4. forvet konumuna gelecek. Ocak ayında Pedro'ya ilgi olması halinde masaya oturulacak.

10 KİŞİ KALINCA KAYBEDİYOR
BU sezon 25 maçta sadece 3 kez mağlup olan Fenerbahçe'nin yenilgi yaşadığı karşılaşmaların hepsinde 10 kişi kalması dikkat çekti. Dinamo Kiev, Konyaspor ve Giresunspor mücadelelerini 11 kişiyle bitiremeyen ve kaybeden sarı-lacivertliler, bir kişi eksik kaldığı Sivasspor maçını ise kazanmayı başardı.


FEDAKÂR
VALENCİA
Bu sezon 12. lig maçında 13 kez ağları sarsarak F.Bahçe'de gol yükünü üstlenen ve sarı-lacivertli ekipte kariyer rekorunu kıran Enner Valencia, gribal enfeksiyon nedeniyle son 2 idmana çıkmamasına rağmen Giresunspor maçına ilk 11'de başlamak istedi. 7 gün sonra başlayacak olan Dünya Kupası öncesi dinlenmek yerine hocası Jesus'tan formayı talep eden Ekvadorlu golcü, sezon başında da tatil yapmak yerine kampa erken katılmıştı.
Emre Mor'a sakatlık engeli
Giresunspor maçında son 10 dakika görev yapan Emre Mor, yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı. Sağ ayak bileğinden sıkıntı yaşayan 25 yaşındaki futbolcu, Ay-Yıldızlı ekibin 16 Kasım'da İskoçya ve 19 Kasım'da Çekya ile oynayacağı özel maçlarda görev yapamayacak.

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