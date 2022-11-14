Yorgunluk bitirdi!

Kadıköy'de beklenmedik şekilde Giresunspor'a 2-1 kaybederek 14 maçlık yenilmezlik serisini bozan Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına üzgün girdi. Mücadele sonrası tribünlerin,tezahüratlarıyla moral verdiği sarı-lacivertlilerde alınan mağlubiyetin nedenleri arasındaöne çıktı…F.BAHÇE, 116 günde 25 maça çıktı. 3 günde bir yüksek tempoda oynanan karşılaşmalar takımı yıprattı.Luan Peres, Gustavo Henrique, Mert Hakan, Lincoln, King gibi sakatlıkları olan isimlere son olarak Emre Mor eklendi.HÜCUM hattında güzel uyum yakalayarak iyi bir ekip olmayı başaran Valencia ve Batshuayi ikilisinden Belçikalı yıldızın cezası nedeniyle olmayışı F.Bahçe'yi etkiledi.JORGE Jesus'un bu sezon forma şansı verdiği ve tüm maçlarda etkisiz bir görüntü sahaya yansıtan Joao Pedro, bunun üzerine bir de takımını 10 kişi bırakınca okların hedefi haline geldi.Joshua King'in dönüşüyle Pedro 4. forvet konumuna gelecek. Ocak ayında Pedro'ya ilgi olması halinde masaya oturulacak.BU sezon 25 maçta sadece 3 kez mağlup olan Fenerbahçe'nin yenilgi yaşadığı karşılaşmaların hepsinde 10 kişi kalması dikkat çekti.bir kişi eksik kaldığı Sivasspor maçını ise kazanmayı başardı.Bu sezon 12. lig maçında 13 kez ağları sarsarak F.Bahçe'de gol yükünü üstlenen ve sarı-lacivertli ekipte kariyer rekorunu kıran Enner Valencia, gribal enfeksiyon nedeniyle son 2 idmana çıkmamasına rağmen Giresunspor maçına ilk 11'de başlamak istedi. 7 gün sonra başlayacak olanEkvadorlu golcü, sezon başında da tatil yapmak yerine kampa erken katılmıştı.Giresunspor maçında son 10 dakika görev yapan Emre Mor, yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı. Sağ ayak bileğinden sıkıntı yaşayan 25 yaşındaki futbolcu, Ay-Yıldızlı ekibin 16 Kasım'da İskoçya ve 19 Kasım'da Çekya ile oynayacağı özel maçlarda görev yapamayacak.