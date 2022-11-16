Godfred Donsah: "Evde kazanamama şansızlığımızı kıracağımızı düşünüyorum"

"TAKIM HALİNDE DAHA İYİ YERLERE GELECEĞİZ"

Sezona iyi başladığını ancak sonrasında bir sakatlık yaşadığını da anlatan Donsah, "Sakatlıktan çıktıktan sonra bu benim ikinci maçım. Daha da üstüne koyacağımı düşünüyorum. Genç oyuncu arkadaşlarım bütün arkadaşlarım gelişime açık her birlikte takım halinde daha iyi yerlere geleceğiz" açıklamasını yaptı.

"EVDE KAZANMAYA BAŞLAYINCA FARKLI KİMLİĞE BÜRÜNCEĞİZ"

Sahalarında kazanamama şansızlıklarının Süper Lig'den kalma olduğunu ve bu süreci atlatabilmek için mücadele ettiklerini de belirten Donsah, "Dışarıdaki oyunumuzu içeriye de yansıtırsak kazanacağımızı düşünüyorum. Uzun zamandır bunu takım arkadaşlarımızla konuşuyoruz evde nasıl maç kazanabiliriz? Evde kazanmak için ne yapmalıyız? Bu maçta evde kazanamama şansızlığımızı kıracağımızı düşünüyorum. Evde kazanmaya başladığımız zaman çok farklı bir kimliğe bürüneceğiz. Çok daha farklı bir yarışın içerisine girebileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.