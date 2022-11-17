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Giriş Tarihi: 17.11.2022 20:47

Göztepe’den 3 maçlık bilet kampanyası!

İHA
Göztepe’den 3 maçlık bilet kampanyası!

Spor Toto 1. Lig’de yer alan Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynayacağı Altay, Manisa FK ve Bodrumspor müsabakaları için 3 maçlık fırsat paketi hazırladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynayacağı Altay, Manisa FK ve Bodrumspor müsabakaları için bilet kampanyası başlattı. Sarı-kırmızılılar, taraftarlarının iç sahada yalnız bırakmaması için avantajlı bir maç bileti tarifesini hayata geçirdi. İzmir ekibi ayrıca bu bilet paketini kredi kartına 3 ve 5 taksite bölebilecek. Göztepe, bu etkinlik sayesinde alınan 3 maçlık biletlerin devredilemeyeceğini ve Passolig üzerinden 18 Kasım Cuma günü saat 10.00'da satışa çıkacağını da açıkladı. Öte yandan bu avantajlı paket, 27 Kasım Pazar günü saat 19.00'daki Altay maçının başlamasıyla sona erecek.

3 maçlık paket fiyatı şu şekilde:

1. Kategori: 1150 TL
2. Kategori: 760 TL
3. Kategori: 395 TL
4. Kategori: 275 TL
5. Kategori: 105 TL
6. Kategori: 105 TL

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Göztepe’den 3 maçlık bilet kampanyası!
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