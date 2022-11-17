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Giriş Tarihi: 17.11.2022 11:02

Son dakika Galatasaray haberleri: Icardi-Wanda Nara ilişkisinde beklenen oldu! Resmi açıklama...

Son dakika Galatasaray haberleri: Icardi-Wanda Nara ilişkisinde beklenen oldu! Resmi açıklama...

Son dakika Galatasaray haberleri: Wanda Nara, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile resmen boşandıklarını duyurdu. Nara, yaşanan sürece dair yaptığı açıklamada, "Mauro imzalamak istemedi, onun için çok zor oldu. Benim için de zordu. Çünkü, Mauro'yu hala çok seviyorum. Ancak, işler iyi gitmiyordu." dedi.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi ve eşi Wanda Nara'nın bir küs-bir barışık ilişkisi ayrılıkla sonuçlandı. İcardi'nin menajerliğini de yapan ancak geçtiğimiz ay bu görevini bıraktığını duyuran Nara, dün de Vanityfairİtalia'ya konuştu.

İşte Nara'nın açıklamaları: "Boşanma evraklarını imzaladık. Mauro istemedi ve bu çok zordu, çünkü onu hâlâ çok seviyorum. Ama işler yolunda gitmişordu, evde ağır bir hava vardı ve bir ara ona 'duralım' dedim. Sonra Arjantin'e gittim."

Rapçi L-Gante ile ilişkisi olduğu iddialarına ve samimi pozlarına ise Nara, "Bu dedikodu Mauro'yu çileden çıkardı, ona tamamen saçmalık olduğunu açıklamama rağmen... L-Gante arkadan görünen fotoğrafta beni öpmüyor, benimle konuşuyor" cevabını verdi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Icardi-Wanda Nara ilişkisinde beklenen oldu! Resmi açıklama...
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