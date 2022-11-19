Haris Seferovic: Dünya Kupası’nın keyfini çıkarmamız lazım

GS TV'ye konuşan Bosna Hersek asıllı İsviçreli golcü, "Herkesin gidebildiği bir yer değil. Ülkemi temsil edeceğim için mutluyum. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım, takımım da yapacaktır. Umarım geleceğimiz en yüksek noktaya da geleceğiz" dedi.

"KUPA GÜZEL BİR ÜLKEDE OLACAK"

Dünya Kupası finallerinin ilk kez kasım ayında başlayacağı hatırlatılan Seferovic, "Garip bir şey olacak, biraz farklı olacak. Çünkü normalde sezon sonundan başlayan bir şeydi, şimdi bizim buna adapte olmamız lazım. Başka bir şansımız yok tabii ki. Güzel bir ülkede, güzel havanın olduğu bir ülkede olacak, bizim de adapte olmamız lazım. Mücadele edeceğiz" diye konuştu.