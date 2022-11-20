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Giriş Tarihi: 20.11.2022 14:35

Ruben Neves'ten Ronaldo açıklaması! "Takımda sorun yok"

AA
Ruben Neves’ten Ronaldo açıklaması! Takımda sorun yok

Portekizli orta saha oyuncusu Ruben Neves, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kulübü Manchester United'a sert eleştirilerinin ardından milli takımdaki bölünme yaşandığı iddialarını reddetti.

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Portekiz'de, 25 yaşındaki Neves, Al Shahaniya Antrenman Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Premier Lig takımlarından Wolverhamton'da kariyerini sürdüren Neves, Dünya Kupası'nın nasıl bir turnuva olduğunu ve zorluk derecesini bildiklerini belirterek, en iyi performanslarını sergilemek için çaba harcayacaklarını söyledi.

Kulübü Manchester United'a ağır eleştiriler yönelten Ronaldo ile takım arkadaşı Bruno Fernandes arasındaki basına yansıyan görüntülerin ardından soyunma odasındaki atmosferle ilgili soruya Neves, "Takım içinde bir bölünmüşlük yok. Herhangi bir sorun yok. Takım sadece Dünya Kupası'na odaklanmış durumda." yanıtını verdi.

Neves, kariyerindeki ilk kez Dünya Kupası'nda forma giyeceğinin hatırlatılması üzerine, "Bu bir rüya. Dünya Kupası elit düzeyde bir turnuva. Gerçekleştiği için mutluyum. Harika bir takımımız var. Sahada istediğimizi yapmak için iyi bir kadroya sahibiz. Hata yapma lüksümüz yok." diye konuştu.

H Grubu'nda yer alan Portekiz, 24 Kasım Perşembe günü ilk maçında Gana ile karşılaşacak.

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Ruben Neves'ten Ronaldo açıklaması! "Takımda sorun yok"
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