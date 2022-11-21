Son dakika haberi: İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Murat Yakın SABAH Spor'a konuştu! "Seferovic'e güveniyoruz"

HER MAÇIMIZI FİNAL GİBİ OYNAYACAĞIZ



Geçen sene Dünya Kupası elemelerinde gayet iyiydik. Defans oyuncumuz Akanji, Manchester City'ye transfer oldu ki bu kariyeri için çok önemli bir adım. Orada daha da tecrübe kazandı. Orta sahada Xhaka, Arsenal'de hep oynuyor. Formda bir şekilde geliyor Dünya Kupası'na. Maçtan maça bakacağız çünkü her maç kendi içinde bir final gibi geçecek. İyi yerleri hedefliyoruz. Brezilya, Sırbistan, Kamerun maçlarımız var. Zorlu bir gruptayız ama biz de en iyi şekilde hazırlandık.



KEŞKE TÜRKİYE DE KUPADA OLSAYDI



Türk Milli Takımı oyuncularını çok beğeniyorum. Kaliteli bir ekip. Bence futbol şanssızlıkları sonucu Dünya Kupası'na katılamadılar. Keşke Türkiye de Katar'da olsaydı. Bir dahaki turnuvalarda Türkiye'yi görmek ve İsviçre Milli Takımı olarak maç yapmak çok isteriz.