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Giriş Tarihi: 21.11.2022 18:15

Son dakika haberi: Senegal ile Hollanda ilk kez karşı karşıya geliyor!

Son dakika haberi: Senegal ile Hollanda ilk kez karşı karşıya geliyor!

Son dakika haberi: Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda yer alan Senegal ile Hollanda, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu...

2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda yer alan Senegal ile Hollanda, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyor. İki ülke A milli futbol takımları, daha önce hazırlık maçı da olmak üzere hiç karşılaşmamıştı.

İLK 11'LER

Senegal: Mendy, Diallo, Koulibaly, Cissé, Sabaly, N.Mendy, Gueye, Diatta, Kouyaté, Sarr, Dia

Hollanda: Noppert, Blind, Ake, Van Dijk, De Ligt, Dumfries, Frenkie De Jong, Berghuis, Gakpo, Bergwijn, Janssen

Senegal ve Hollanda'nın yer aldığı A Grubu'nda ev sahibi Katar ile Ekvador da yer alıyor.

SENEGAL'İN EN BÜYÜK EKSİĞİ MANE

Bu karşılaşma öncesinde Senegal'in en büyük eksiği Bayern Münih forması giyen yıldız oyuncusu Saido Mane.

Senegal Futbol Federasyonu Mane'nin sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceğini açıkladı.

HOLLANDA'DA BEŞİKTAŞLI WEGHORST KADRODA

Hollanda Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda Beşiktaş'ın forveti Wout Weghorst da yer alıyor.

Milli takım formasını 2018'den bu yana giyen ve 15 maçta görev alan Weghorst 3 kez gol sevinci yaşadı.

SENEGAL 3. KEZ DÜNYA KUPASI'NDA

Afrika temsilcisi, Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2002 Dünya Kupası'nda büyük bir sürprize imza attı. Papa Diop, Aliou Cisse ve El Hadji Diouf gibi isimleri kadrosunda bulunduran Senegal, çeyrek finalde Türkiye'ye İlhan Mansız'ın attığı "Altın Gol"le mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Dünya kupasında toplam 8 müsabakaya çıkan Senegal, üçer galibiyet ve beraberlikle 2 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 11 gol atan Senegal, kalesinde ise 10 gol gördü.

HOLLANDA'DA HEDEF 4. FİNAL

Üç kez final oynama başarısı gösterdiği turnuvada 50 maça çıkan "Portakallar", 27 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Son olarak Brezilya 2014'te boy gösteren Hollanda, Dünya Kupası tarihi boyunca 86 gol attı, kalesinde 48 gol gördü.

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Son dakika haberi: Senegal ile Hollanda ilk kez karşı karşıya geliyor!
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