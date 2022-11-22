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Giriş Tarihi: 22.11.2022 14:26

Beşiktaş'tan Takuma Asano harekatı!

Beşiktaş’tan Takuma Asano harekatı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin sponsorluk anlaşmasındaki sözleri gerçek oluyor. Siyah-Beyazlılar'ın ulaşım sponsoru Honda, Bundesliga ekibi Bochum’da oynayan sağ açık Takuma Asano’yu transfer etmek için çalışmalara başladı.

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 2 Ağustos'ta Honda ile yapılan sponsorluk anlaşmasında sarf ettiği "İki ülke arasında oluşan bu birlikteliği belki de ilerleyen süreçte takımımıza katılacak Japon bir futbolcu ile ya da Japonya'ya gidecek bir Türk futbolcu taçlandırırız inşallah" sözleri gerçek olmak üzere.

JAPONYA iLE KATAR'DA
Siyah-Beyazlılar'ın bir Japon oyuncuyu takıma kazandırmak için Honda ile yaptığı görüşmelerde Bochum'da oynayan sağ açık Takuma Asano ön plana çıktı. Japon otomobil devinin şu an milli takım ile Katar'da bulunan 28 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a transferi konusunda çalışmalara başladığı öğrenildi.

Bu sezon Bochum ile 7 maça çıkıp 1 asist üreten Asano 6. haftada sakatlanırken ligde 9 maçı kaçırmıştı. 2 ay takımdan uzak kalan Asano iyileşince Japon Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna davet edildi. (Hürriyet)

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Beşiktaş'tan Takuma Asano harekatı!
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