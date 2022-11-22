Dünya Kupası’nda Danimarka - Tunus karşılaşıyor | Galatasaraylı Nelsson ve Trabzonsporlu Larsen yedeklerde

2022 Dünya Kupası'nın 3. günde Danimarka ile Tunus kozlarını paylaşıyor. Maçın favorisi Danimarka'da Galatasaray forması giyen Victor Nelsson ve Trabzonsporlu Jens Larsen yedekler arasında yer alıyor. Education City Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Meksikalı hakem Cesar Ramos'un yönetiyor.
DANİMARKA 0 - 0 TUNUS (İlk yarı oynanıyor)
İLK 11'LER
Danimarka: Schmeichel, Andersen, Kjaer, Christensen, Nissen, Hojbjerg, Delaney, Eriksen, Maehle, Olsen, Dolberg
Tunus: Dahmen, Talbi, Bronn, Meriah, Drager, Laidouni, Skhiri, Abdi, Slimane, Msakni, Jebali