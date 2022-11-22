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Giriş Tarihi: 22.11.2022 16:01

Dünya Kupası'nda Danimarka - Tunus karşılaşıyor | Galatasaraylı Nelsson ve Trabzonsporlu Larsen yedeklerde

Dünya Kupası’nda Danimarka - Tunus karşılaşıyor | Galatasaraylı Nelsson ve Trabzonsporlu Larsen yedeklerde

2022 Dünya Kupası D Grubu'nda Danimarka ile Tunus karşı karşıya geliyor. Danimarka'da Galatasaraylı Victor Nelsson ve Trabzonsporlu Jens Larsen yedekler arasında yer alıyor.

2022 Dünya Kupası'nın 3. günde Danimarka ile Tunus kozlarını paylaşıyor. Maçın favorisi Danimarka'da Galatasaray forması giyen Victor Nelsson ve Trabzonsporlu Jens Larsen yedekler arasında yer alıyor. Education City Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Meksikalı hakem Cesar Ramos'un yönetiyor.

DANİMARKA 0 - 0 TUNUS (İlk yarı oynanıyor)

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İLK 11'LER

Danimarka: Schmeichel, Andersen, Kjaer, Christensen, Nissen, Hojbjerg, Delaney, Eriksen, Maehle, Olsen, Dolberg
Tunus: Dahmen, Talbi, Bronn, Meriah, Drager, Laidouni, Skhiri, Abdi, Slimane, Msakni, Jebali

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Dünya Kupası'nda Danimarka - Tunus karşılaşıyor | Galatasaraylı Nelsson ve Trabzonsporlu Larsen yedeklerde
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