H grubundaki bir diğer maç ise Portekiz ile Gana arasında oynanacak. Cristiano Ronaldo'nun forma giymesinin beklenildiği mücadele saatler 19.00'da başlayacak. Karşılaşma yine TRT 1 ekranlarında naklen yayınlanacak.

G grubu aynı zamanda bugün oynanacak olan son maça eşlik edecek. Turnuva takımı olarak akıllara kazınan ve tarihte dünya kupasını en çok kazanan takım olan Brezilya Sırbistan'a konuk olacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarında olacak.