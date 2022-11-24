Uruguay, Portekiz, Brezilya gibi önemli takımların maçları bugün oynanıyor. Dünya Kupası'nı en çok müzesine götüren ve kupa takımı olarak adlandırılan Brezilya, ilk maçında Sırbistan'a konuk olacak. Portekiz ise sahasında Gana ile karşı karşıya gelecek. Peki, Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var? 24 Kasım bugün hangi ülkeler maç oynayacak, kimlerin maçı var?
DÜNYA KUPASI'NDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Bugün G grubunda İsviçre ile Kamerun karşı karşıya geliyor. TRT 1 ekranlarında naklen yayınlanan mücadele saatler 13.00'ı gösterdiğinde başladı.
Dünya Kupası H Grubu'nda saatler 16.00'ı gösterdiğinde Uruguay ile Güney Kore karşı karşıya geliyor. Karşılaşma yine TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
H grubundaki bir diğer maç ise Portekiz ile Gana arasında oynanacak. Cristiano Ronaldo'nun forma giymesinin beklenildiği mücadele saatler 19.00'da başlayacak. Karşılaşma yine TRT 1 ekranlarında naklen yayınlanacak.
G grubu aynı zamanda bugün oynanacak olan son maça eşlik edecek. Turnuva takımı olarak akıllara kazınan ve tarihte dünya kupasını en çok kazanan takım olan Brezilya Sırbistan'a konuk olacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarında olacak.