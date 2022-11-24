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Giriş Tarihi: 24.11.2022 14:07 Son Güncelleme: 24.11.2022 14:08

Dünya Kupası’nda bugün hangi maçlar var? 24 Kasım bugün hangi maçlar oynayacak, kimlerin maçı var?

Dünya Kupası’nda bugün hangi maçlar var? 24 Kasım bugün hangi maçlar oynayacak, kimlerin maçı var?

2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Peş peşe sürpriz sonuçların alındığı mücadelelere tanık olduğumuz 2022 Dünya Kupası, Katar’da gerçekleşiyor. Her gün 4 mücadelenin oynandığı dünya kupasında yine birbirinden önemli maçlar futbolseverleri bekliyor. Peki, Dünya Kupası’nda bugün hangi maçlar var? 24 Kasım bugün hangi ülkeler maç oynayacak, kimlerin maçı var?

Uruguay, Portekiz, Brezilya gibi önemli takımların maçları bugün oynanıyor. Dünya Kupası'nı en çok müzesine götüren ve kupa takımı olarak adlandırılan Brezilya, ilk maçında Sırbistan'a konuk olacak. Portekiz ise sahasında Gana ile karşı karşıya gelecek. Peki, Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var? 24 Kasım bugün hangi ülkeler maç oynayacak, kimlerin maçı var?

DÜNYA KUPASI'NDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün G grubunda İsviçre ile Kamerun karşı karşıya geliyor. TRT 1 ekranlarında naklen yayınlanan mücadele saatler 13.00'ı gösterdiğinde başladı.

Dünya Kupası H Grubu'nda saatler 16.00'ı gösterdiğinde Uruguay ile Güney Kore karşı karşıya geliyor. Karşılaşma yine TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

H grubundaki bir diğer maç ise Portekiz ile Gana arasında oynanacak. Cristiano Ronaldo'nun forma giymesinin beklenildiği mücadele saatler 19.00'da başlayacak. Karşılaşma yine TRT 1 ekranlarında naklen yayınlanacak.

G grubu aynı zamanda bugün oynanacak olan son maça eşlik edecek. Turnuva takımı olarak akıllara kazınan ve tarihte dünya kupasını en çok kazanan takım olan Brezilya Sırbistan'a konuk olacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarında olacak.

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Dünya Kupası’nda bugün hangi maçlar var? 24 Kasım bugün hangi maçlar oynayacak, kimlerin maçı var?
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