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Giriş Tarihi: 25.11.2022 16:08 Son Güncelleme: 25.11.2022 17:12

2022 Dünya Kupası'nda Katar ile Senegal karşılaşıyor! İkinci gol geldi

2022 Dünya Kupası’nda Katar ile Senegal karşılaşıyor! İkinci gol geldi

2022 Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar, A Grubu'ndaki ikinci maçında Senegal ile karşılaşıyor. İlk maçlarında puan alamayan iki takımın mücadelesinin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

2022 Dünya Kupası'nda heyecan, gruplardaki 2. maçlarla devam ediyor. A Grubu'nda ev sahibi Katar, Senegal ile karşı karşıya geliyor. İlk maçlarını kaybeden iki takımın mücadelesinde Katar, ev sahibi avantajını kullanmak istiyor. Senegal ise ilk puanlarını alarak grupta yeniden var olmanın peşinde.

KATAR 0 - 2 SENEGAL (İlk yarı oynanıyor)

41' Dia
49' Diedhiou

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İLK 11'LER

KATAR: Barsham, Correia, Ahmed, Mohammad, Khoukhi, Hassan, Al Haydos, Boudiaf, Madibo, Ali, Afif
SENEGAL: Mendy, Sabaly, Jakobs, Diallo, Gueye, Mendy, Diatta, Diedhiou, Sarr, Dia

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2022 Dünya Kupası'nda Katar ile Senegal karşılaşıyor! İkinci gol geldi
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