Son dakika: 2022 Dünya Kupası’nda İran, Galler’i son dakikalarda 2 golle yıktı!

2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor... B Grubu'nun ikinci maçında Galler ile İran karşı karşıya geldi. Galler kalecisi Hennessey kırmızı kart gördüğü karşılaşmada İran, rakibini 90+9'da Cheshmi ve 90+11'de ise Rezaien'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti.