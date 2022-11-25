Son dakika: 2022 Dünya Kupası’nda İran, Galler’i son dakikalarda 2 golle yıktı!

2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor... B Grubu'nun ikinci maçında Galler ile İran karşı karşıya geldi. Galler kalecisi Hennessey kırmızı kart gördüğü karşılaşmada İran, rakibini 90+9'da Cheshmi ve 90+11'de ise Rezaien'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti.
İRAN İLK GALİBİYETİNİ ALDI
İran'ın 16. dakikada attığı gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. Galler ilk maçında ABD ile 1-1 kalırken, İran güçlü rakibi İngiltere'ye 6-2 mağlup olmuştu. İran ilk galibiyetini alarak 3 puanın sahibi oldu. Galler ise 2 maç sonunda 1 puanda kaldı.
MS | GALLER 0-2 İRAN
GOLLER: 90+9' Cheshmi - 90+11' Rezaien
İLK 11'LER
Galler: Hennessey, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Williams, Ampadu, Wilson, Ramsey, Gareth Bale, Moore
İran: Hossein, Rezaeian, Pouraliganji, Majid, Mohammadi, Gholizadeh, Nourollahi, Ezatolahi, Hajsafi, Azmoun, Taremi