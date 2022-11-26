Arjantin Meksika maçı ne zaman ve saat kaçta? 2022 Katar Dünya Kupası Arjantin Meksika maçı canlı yayın hangi kanalda?

Futbol severler Arjantin Meksika maçı ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İlk maçında öne geçmesine karşın Suudi Arabistan'a sürpriz bir şekilde 2-1 yenilen ve 36 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Arjantin, kupadaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Peki Arjantin Meksika maçı ne zaman? Arjantin Meksika maçı saat kaçta hangi kanalda?
Arjantin - Meksika maçı 26 Kasım Cumartesi günü saat 22:00'da başlayacak. 2022 Dünya Kupası'na favori olarak gelen takımlardan Arjantin, C Grubu'ndaki ikinci maçında 26 Kasım Cumartesi günü Meksika ile karşılaşacak. Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Zorlu karşılaşma TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.