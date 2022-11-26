Arjantin Meksika maçı ne zaman ve saat kaçta? 2022 Katar Dünya Kupası Arjantin Meksika maçı canlı yayın hangi kanalda?

Futbol severler Arjantin Meksika maçı ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İlk maçında öne geçmesine karşın Suudi Arabistan'a sürpriz bir şekilde 2-1 yenilen ve 36 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Arjantin, kupadaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Peki Arjantin Meksika maçı ne zaman? Arjantin Meksika maçı saat kaçta hangi kanalda?