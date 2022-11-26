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Giriş Tarihi: 26.11.2022 10:25 Son Güncelleme: 26.11.2022 10:27

Hollanda - Ekvator maçı sonrası Weghorst'tan Türkiye itirafı!

Hollanda - Ekvator maçı sonrası Weghorst’tan Türkiye itirafı!

2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. A Grubu'nda ikinci maçında Ekvator ile Hollanda 1-1 berabere kaldı. Golleri Gakpo ve Enner Valencia kaydetti. Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Wout Weghorst da maçında 80. dakikasında oyuna girdi ve pek etkili olamadı. Weghorst maçın ardından çarpıcı sözler söyledi.

2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. A Grubu'nda Hollanda ile Ekvator dün karşı karşıya geldi maç 1-1 sona erdi. Hollanda'nın golünü Gakpo atarken, Ekvator'un golünü ise yine Enner Valencia kaydetti. Valenci 3 golle Dünya Kupası'nda şu anda gol kralı konumunda.

Hollanda'nın yedek golcüsü Wout Weghorst da dün ilk kez bu turnuvada forma şansı buldu. Maçın 80. dakikasında oyuna giren yıldız golcü çok fazla etkili olamadı.

"BAZI ŞEYLER VAR Kİ..."

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Wout Weghorst şunları söyledi: "Herkes tek tek şansını deniyor. Bazı şeyler var ki... Şimdi konuşmak istemiyorum, herkes ayrı bir mücadelenin içerisinde. Kendimize karşı dürüst olmalıyız, bazı şeyleri iyileştirmemiz gerekiyor daha iyi oynayarak."

"Ekvador'la birlikte 4 puandayız. İki taraf da kazanmak için mücadele etti. Bazı şeyleri daha iyi yapmamız gerektiğini anladık. Çok fazla pozisyona girdik ama bunlar kullanamadık. Daha iyi gelişmemiz gerektiğinin farkına vardık. Eğer bu turnuvada ilerlermek istiyorsak bunun farkına varmalıyız"

"KEŞKE TÜRKİYE'DE BURADA OLSAYDI"

"Keşke Türkiye de bu Dünya Kupası'nda olsaydı. Çok iyi oyunculara sahip bir lig Türkiye Ligi bence."

Beşiktaş taraftarı için ise, "Hepsine yakında görüşürüz demek istiyorum." dedi.

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Hollanda - Ekvator maçı sonrası Weghorst'tan Türkiye itirafı!
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