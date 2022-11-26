Hollanda - Ekvator maçı sonrası Weghorst’tan Türkiye itirafı!

"Ekvador'la birlikte 4 puandayız. İki taraf da kazanmak için mücadele etti. Bazı şeyleri daha iyi yapmamız gerektiğini anladık. Çok fazla pozisyona girdik ama bunlar kullanamadık. Daha iyi gelişmemiz gerektiğinin farkına vardık. Eğer bu turnuvada ilerlermek istiyorsak bunun farkına varmalıyız"