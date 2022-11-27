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Giriş Tarihi: 26.11.2022 15:59 Son Güncelleme: 27.11.2022 08:56

Robert Lewandowski attı, Polonya 2 golle Suudi Arabistan'ı geçti

Robert Lewandowski attı, Polonya 2 golle Suudi Arabistan’ı geçti

2022 FIFA Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Polonya, Suudi Arabistan'ı 2-0 mağlup etti.

Education City Stadyumu'nda Brezilyalı hakem Wilton Sampaio'nun yönettiği karşılaşmada Polonya'ya galibiyeti getiren golleri 39'uncu dakikada Piotr Zielinski ve 82'nci dakikada Robert Lewandowski kaydetti. Suudi Arabistan'da Salem Al-Dawsari, 45+1'inci dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Bu sonuçla Polonya 4 puana yükseldi. Suudi Arabistan ise 3 puanda kaldı.

Polonya, C Grubu'ndaki son maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'ın rakibi ise Meksika olacak. Müsabakalar 30 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

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Robert Lewandowski attı, Polonya 2 golle Suudi Arabistan'ı geçti
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