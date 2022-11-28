Dünya Kupası’nda Gana ile Güney Kore karşı karşıya geliyor! Maçta 4. gol... -CANLI

Güney Kore ilk maçında Uruguay ile 0-0 berabere kalırken, Gana ise rakibi Portekiz'e 3-2 mağlup olmuştu. Zorlu maçta iki takım da 3 puanın peşinde.

Canlı Skor: Gana 2-2 Güney Kore

GOL: 24' Salius, 34' Kudus / 58' Kyu Sung Cho, 61' Gue Sung Cho

CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

Gana: Zigi, Tariq, Mensah, Amartey, Salisu, Partey, Salis, Kudus, Jordan Ayew, Andre Ayew, Inaki Williams

Güney Kore: Seung Gyu, Moonhwan, Min Jae, Young Gwon, Jin Su, Woo Young, Kwon, Jeong, Inbeom, Son, Gue Sun