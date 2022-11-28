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Giriş Tarihi: 28.11.2022 15:59 Son Güncelleme: 28.11.2022 17:22

Dünya Kupası'nda Gana ile Güney Kore karşı karşıya geliyor! Maçta 4. gol... -CANLI-

Dünya Kupası’nda Gana ile Güney Kore karşı karşıya geliyor! Maçta 4. gol... -CANLI-

2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bugün H Grubu'nda Gana ile Güney Kore karşı karşıya geliyor. Zorlu maçta iki takım da 3 puanın peşinde. Gana ilk maçını Portekiz'e kaybederken, Güney Kore ise Uruguay ile 0-0 berabere kalmıştı. Maçta dördüncü gol geldi...

2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ederken gruplarda ikinci maçlar oynanıyor. H Grubu'nda bugün Gana ile Güney Kore karşı karşıya geliyor. Maçta ilk gol geldi...

Güney Kore ilk maçında Uruguay ile 0-0 berabere kalırken, Gana ise rakibi Portekiz'e 3-2 mağlup olmuştu. Zorlu maçta iki takım da 3 puanın peşinde.

Canlı Skor: Gana 2-2 Güney Kore

GOL: 24' Salius, 34' Kudus / 58' Kyu Sung Cho, 61' Gue Sung Cho

CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

Gana: Zigi, Tariq, Mensah, Amartey, Salisu, Partey, Salis, Kudus, Jordan Ayew, Andre Ayew, Inaki Williams

Güney Kore: Seung Gyu, Moonhwan, Min Jae, Young Gwon, Jin Su, Woo Young, Kwon, Jeong, Inbeom, Son, Gue Sun

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Dünya Kupası'nda Gana ile Güney Kore karşı karşıya geliyor! Maçta 4. gol... -CANLI-
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