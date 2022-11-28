Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de şoke eden gelişme! Terör örgütü paylaşımı ortaya çıktı, kovuldu...

Altyapıya futbolcu transferlerine devam eden Fenerbahçe, Tiago Çukur'dan sonra orta saha oyuncusu Ozan Suncak'ı da kadrosuna katmıştı. İstanbul'a gelerek 3 yıllık amatör sözleşme imzalayan 18 yaşındaki futbolcu ile ilgili şok bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medyada terör örgütüne destek veren paylaşımlar yaptığı ortaya çıkan genç oyuncunun sözleşmesini feshetti.

Almanya'da son olarak SSV Reutlingen'de forma giyen Ozan'ın avukatlarıyla yapılan görüşmenin ardından yolların ayrıldığı öğrenildi.