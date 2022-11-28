Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de şoke eden gelişme! Terör örgütü paylaşımı ortaya çıktı, kovuldu...
Giriş Tarihi: 28.11.2022 08:50

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de şoke eden gelişme! Terör örgütü paylaşımı ortaya çıktı, kovuldu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de şoke eden gelişme! Terör örgütü paylaşımı ortaya çıktı, kovuldu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde transfer ettiği genç oyuncu Ozan Suncak'ın terör örgütü PKK paylaşımları nedeniyle sözleşmesi feshedildi.

Altyapıya futbolcu transferlerine devam eden Fenerbahçe, Tiago Çukur'dan sonra orta saha oyuncusu Ozan Suncak'ı da kadrosuna katmıştı. İstanbul'a gelerek 3 yıllık amatör sözleşme imzalayan 18 yaşındaki futbolcu ile ilgili şok bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medyada terör örgütüne destek veren paylaşımlar yaptığı ortaya çıkan genç oyuncunun sözleşmesini feshetti.

Almanya'da son olarak SSV Reutlingen'de forma giyen Ozan'ın avukatlarıyla yapılan görüşmenin ardından yolların ayrıldığı öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Gaziantep'teki anne dehşetinde flaş gelişme: Baba Cihan Yıldız konuştu! "O halde gördüm"
SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu: Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı
Kucağında bebekle başından vuruldu! Cinayette çarpıcı detay: Öldürülmeden önce...
Kıtalar arası göreve çıkacak! LHD Anadolu'dan heyecanlandıran görüntüler
Türk futbolunun efsanelerinden Mehmet Oğuz hayatını kaybetti!
İstanbul'da 'Büyük Buluşma' heyecanı! Başkan Erdoğan: Zirveye bayrağı dikeceğiz
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığına 42 bin 500 yeni personel ve işçi alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
SON DAKİKA: Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama! 'Müjde verebileceğimiz bir saha'
Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Güzin Çorağan hayatını kaybetti
Kedicikler'le 50 milyonluk vurgun! Paraları pavyonda yediler
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de şoke eden gelişme! Terör örgütü paylaşımı ortaya çıktı, kovuldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA