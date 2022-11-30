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Giriş Tarihi: 30.11.2022 19:52

Fenerbahçe hazırlık maçında Rayo Vallecano'yu konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Fenerbahçe hazırlık maçında Rayo Vallecano’yu konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında sezonun ikinci yarısı öncesi ilk hazırlık maçında evinde Rayo Vallecano ile oynayacak. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen dostluk turnuvasında mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, İspanya LaLiga ekiplerinden Rayo Vallecano ve Villarreal ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'nin ilk rakibi Rayo Vallecano olacak. Bugün oynanacak ve Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı mücadele saat 20.00'da başlayacak ve S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, İrfan Can, Lincoln, Rossi, Serdar Dursun.

Rayo Vallecano: Diego Lopez, Hernandez, Fran Garcia, Isi, Trejo, Bebe, Mumin, Unai Lopez, Lejeune, Oscar, De Tomas.

CANLI | Fenerbahçe 0-0 Rayo Vallecano

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Fenerbahçe hazırlık maçında Rayo Vallecano'yu konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
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