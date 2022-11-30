Fenerbahçe’nin yeni transfer 13 yaşındaki Nurkhan Samatbekov

Altyapıya yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe'nin yeni üyesi Nurkhan Samatbekov oldu.Sarı-Lacivertliler'in altyapı kadrosuna kattığı Samatbekov, 13 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle dikkat çekiyor. Kırgızistanlı genç yeteneğin güçlü ayağı sağ ayak. 6 aydır Türkiye'de olan Samatbekov kanatlarda görev yapıyor. Genç futbolcunun henüz lisansı çıkarılmadığı için maçlara çıkamıyor. Kırgız futbolcu bir süredir çalışmalarını takımla birlikte gerçekleştiriyor.