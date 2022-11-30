Fenerbahçe’nin yeni transfer 13 yaşındaki Nurkhan Samatbekov

Altyapıya yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe'nin yeni üyesi Nurkhan Samatbekov oldu.Sarı-Lacivertliler'in altyapı kadrosuna kattığı Samatbekov, 13 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle dikkat çekiyor. Kırgızistanlı genç yeteneğin güçlü ayağı sağ ayak. 6 aydır Türkiye'de olan Samatbekov kanatlarda görev yapıyor. Genç futbolcunun henüz lisansı çıkarılmadığı için maçlara çıkamıyor. Kırgız futbolcu bir süredir çalışmalarını takımla birlikte gerçekleştiriyor.
ALTYAPIYA ÖNEMLİ TRANSFERLER
Sarı-Lacivertliler, son dönemde altyapıya önemli takviyeler yaptı. Sarı-Lacivertliler, Samatbekov'un yanı sıra 18 yaşındaki Marius Tresor Doh ve 15 yaşındaki Paris Young Lee'yi kadrosuna kattı. Fenerbahçe U19, takımında forma giyen Doh, Fildişi Sahili ekibi LYS Sassandra FC'den transfer edildi. Tresor Doh'un güçlü ayağı sağ, 1,77 mt. boyunda ve orta saha bölgesinde oynuyor. Güney Koreli kaleci ise Jeonbuk Hyundai Motors takımdan kadroya dahil edildi. Genç kaleci, Kim Min Jae'nin yetiştiği kulüp olan Jeonbuk'tan transfer edildi.