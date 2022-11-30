Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı, 26 Ekim'de karşılıklı anlaşmayla görevinden ayrılan teknik direktör Valerien Ismael'le ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Baltacı, siyah-beyazlı takımı takip eden medya mensuplarıyla bir araya geldiği organizasyonda, Fransız çalıştırıcının ayrılık sürecini değerlendirdi.



Geçen sezonun ikinci yarısında Önder Karaveli'nin yerine göreve getirilen Ismael'den övgüyle bahseden Engin Baltacı, "Valerien Ismael bir projeydi. Yönetim kurulu olarak kulüpte uzun süre çalışabileceğini düşünüyorduk. Ancak taraftar ve medya baskısı ağır geldi, Hatayspor maçından sonra ayrılmak istediğini bildirdi. Biz aslında yönetim olarak onunla devam etmeyi düşünüyorduk ama Ismael baskılar yüzünden ayrılmaya karar verdi" dedi.



"BİRDEN DÖRTLÜYE DÖNDÜ"

Siyah-beyazlı yönetici, Valerien Ismael'in yoğun baskılar yüzünden kendi oyun sistemini bile değiştirmek zorunda kaldığının altını çizdi.

Engin Baltacı, "Yoğun eleştirilerle hocanın dengesini bozdular. Biliyorsunuz üçlü savunma oynatıyordu, baskılar yüzünden bir anda dörtlüye döndü. Valerien Ismael çok düzgün bir insan. Futbol bilgisi de bana göre çok üst seviyede. Kulüp olarak kendisini iyi uğurlayamadık" diye konuştu.

Fransız teknik adamın ayrılırken maddi konularda yönetime sorun çıkarmadığını da aktaran siyah-beyazlı yönetici, Ismael'in yaklaşık iki aylık maaşı kadar ödeme alacağını sözlerine ekledi.



ÇEBİ: 7+4 İSTİYORUZ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Spor Toto Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda yabancı oyuncu sayısında 7+4 kuralının geçerli olmasını desteklediklerini bildirdi.



Çebi, "Gelecek sezon daha fazla yerli oyuncu oynatma zorunluluğu olmalı. Biz bu sezon başında kuralın değişmesini istedik, olmaz dediler. Biz de ona göre transfer yaptık. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayıyı artmamalı. Biz önümüzdeki sezon için sahadaki yabancı sayısının 7+4 olmasını istiyoruz. Bu talebimizi federasyona resmi olarak ileteceğiz" dedi.

Transferde henüz somut bir gelişme olmadığını da aktaran Başkan Çebi, Kayserispor'un başarılı sağ beki Onur Bulut ve İtalya'da top koşturan milli futbolcu Kaan Ayhan'ın şu an için gündemlerinde yer almadığını dile getirdi.



TURGAY BİÇER'DEN PSİKOLOJİK DESTEK

Spor bilimleri uzmanı Prof. Dr. Turgay Biçer, Beşiktaş futbol takımına destek vermeye başladı. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı olan Biçer'in, siyah-beyazlı oyunculara bir süredir psikolojik destek sağladığı aktarıldı. Teknik Direktör Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası sırasında A Milli Takım'da Turgay Biçer'le birlikte çalışmıştı. Biçer'in önümüzdeki dönemde Dele Alli ve Valentin Rosier başta olmak üzere tüm siyah-beyazlı futbolculara mental destek vereceği aktarıldı. (Milliyet)

