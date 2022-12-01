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Giriş Tarihi: 1.12.2022 10:11

Son dakika Beşiktaş haberleri: Dele Alli'ye geçer not! İstanbulspor maçında...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Dele Alli’ye geçer not! İstanbulspor maçında...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın İstanbulspor'la oynadığı hazırlık maçında sahaya çıkan Dele Alli, performansıyla Şenol Güneş'in yüzünü güldürdü.

Beşiktaş'ın, Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'u 4-0 yendiği hazırlık maçında öne çıkan isimler teknik direktör Şenol Güneş'in yüzünü güldürdü.

Cenk Tosun ve Jackson Muleka'nın yanı sıra Dele Alli gelecek haftalar adına ışık verdi. Dünya Kupası arasında İngiliz 10 numara ile özel ilgilenen ve sık sık bire bir toplantılar yapan tecrübeli teknik adam, 10 numara olarak sahaya sürdüğü Dele Alli'nin sergilediği oyundan memnun kaldı.

Attığı bir gol dışında, maç içerisinde mücadeleyi bırakmayan, sahada kaldığı 80 dakika boyunca ön alan baskısına katılan ve hırslı görünen 26 yaşındaki futbolcunun, ilerleyen haftalarda daha etkili olacağı düşünülüyor.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Dele Alli'ye geçer not! İstanbulspor maçında...
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