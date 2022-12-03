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Giriş Tarihi: 3.12.2022

Kaderin cilvesine bak!

UĞUR ÇEM
Kaderin cilvesine bak!

Almanlar’ın ürettiği çip sayesinde Japonya, İspanya ağlarını sarsıp turu geçerken Panzerler ise Katar 2022’ye grup aşamasında veda etti

Japonya'nın İspanya'yı 2-1 yendiği maçta çizgi tartışması büyük yankı uyandırdı... Tanaka'nın attığı 2. gol öncesinde topun auta çıkıp çıkmadığı büyük tartışma yaratırken teknoloji etkisi bir kez daha skoru belirledi. Adidas tarafından özel olarak üretilen 'Al Rihla' (yolculuk) isimli topun içindeki hız ve yönü ölçen elektronik çip sayesinde golün geçerli sayıldığı kaydedildi. Bu sensör VAR'daki hakemlere saniyede 500 veri göndererek meşin yuvarlağın 1.88 mm çizgiye değdiğini orta hakeme iletti. 14 gramlık çipin üreticisinin Alman olması kaderin bir cilvesi olarak dikkat çekerken, topun çizgiyi geçmemesi sonrasında elenen ise Almanya oldu.

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Kaderin cilvesine bak!
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