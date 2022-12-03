Kaderin cilvesine bak!

Japonya'nın İspanya'yı 2-1 yendiği maçta çizgi tartışması büyük yankı uyandırdı... Tanaka'nın attığı 2. gol öncesinde topun auta çıkıp çıkmadığı büyük tartışma yaratırken teknoloji etkisi bir kez daha skoru belirledi. Adidas tarafından özel olarak üretilenisimli topun içindeki hız ve yönü ölçen elektronik çip sayesinde golün geçerli sayıldığı kaydedildi. Bu sensör VAR'daki hakemleregöndererek meşin yuvarlağın 1.88 mm çizgiye değdiğini orta hakeme iletti.