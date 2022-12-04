Sihirbazın dünyası!

Sırat köprüsünde geçen grup maçlarının ardından son 16 turu ile birlikte nefes alan Arjantin'inde Lionel Messi,demişti. Tangocular, Avustralya karşısına kendinden emin başladı. Topu Arjantin'e bırakan Kangurular, savunmasını aşırı ölçüde sıkı tuttu. Scaloni'nin ekibi ilk yarım saat geride kaldığındasağlasa da düğümü çözemiyordu. Ancak büyük sahnelerde hep Maradona ile kıyaslanan vegibi efsanenin ruhani kutsal kılıcını her zaman üzerinde hisseden Messi, 35'te sihirbazlığını konuşturdu. Otamendi'den aldığı pasta kendisine duvar olan savunmaya rağmen topu iğne deliğinden geçirip köşeyi gördü: 1-0. İkinci yarıda Avustralya risk alırken 57'de kaleci Ryan'ın büyük hatasında Alvarez, skoru 2-0 yaptı. Arjantin tam rahatladım derken Goodwin, takımını yüreklendirdi.Arjantin'in rüyasının kâbusa dönüşmesine engel olunca Tangocular Katara'daki güvenli yolculuğuna devam etti.Avustralya karşısında kariyerinde 1000. maçına çıkan Messi dün attığı golle, Dünya Kupası tarihinde 9. golünü kaydederekYıldız futbolcu, 789 gol, 338 asist ile müthiş bir istatistiğe imza attı. Bu turnuvada rekor ise 10 kez ağları sarsan'ya ait.BİR GÖRÜŞ, iyi oynamadığı skor avantajına sahipken yediği golle tehlike içine girdiği maçın sonunda çeyrek finalist oldu. Avustralya ilk 10 dakikada ki Arjantin baskısını kırıp ayağa paslarla oyunu soğutmayı başardı. Durgun tempoda giden maçtaİkinci yarının başlarında Avustralya kalecisinin hediye ettiği golle Arjantin rahatladı.Eğer Avustralya'nın hücum gücü çok yetersiz olmasa işler çok zorlaşırdı. Bu arada A.Behich'in şahsi becerisiyle girdiği net pozisyonda defanstan gelen müthiş hamle çok önemliydi.Son saniyede Martinez'in kurtarışı da gerAvustralya karşısında kariyerinde çekten büyük bir faciayı önledi.