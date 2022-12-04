Sihirbazın dünyası!

Kangurular’ın kilidini 35 yaşındaki yıldızın müthiş golüyle kıran Tangocular, Alvarez’le farkı 2’ye çıkardı. Goodwin’in sayısı Avustralya’ya yetmedi. Arjantin çeyrek finalde Hollanda’nın rakibi oldu
Sırat köprüsünde geçen grup maçlarının ardından son 16 turu ile birlikte nefes alan Arjantin'inde Lionel Messi, "Bizim için DünyaKupası yeni başlıyor.Daha öz güvenli oynayacağız" demişti. Tangocular, Avustralya karşısına kendinden emin başladı. Topu Arjantin'e bırakan Kangurular, savunmasını aşırı ölçüde sıkı tuttu. Scaloni'nin ekibi ilk yarım saat geride kaldığında toplaoynamada yüzde 85'e15'lik ezici üstünlük sağlasa da düğümü çözemiyordu. Ancak büyük sahnelerde hep Maradona ile kıyaslanan ve 'Demokles'inkılıcı' gibi efsanenin ruhani kutsal kılıcını her zaman üzerinde hisseden Messi, 35'te sihirbazlığını konuşturdu. Otamendi'den aldığı pasta kendisine duvar olan savunmaya rağmen topu iğne deliğinden geçirip köşeyi gördü: 1-0. İkinci yarıda Avustralya risk alırken 57'de kaleci Ryan'ın büyük hatasında Alvarez, skoru 2-0 yaptı. Arjantin tam rahatladım derken Goodwin, takımını yüreklendirdi. Emiliano Martinez de90+7'de kalesinde devleşip Arjantin'in rüyasının kâbusa dönüşmesine engel olunca Tangocular Katara'daki güvenli yolculuğuna devam etti.
MARADONA'YI GERIDE BIRAKTI
Avustralya karşısında kariyerinde 1000. maçına çıkan Messi dün attığı golle, Dünya Kupası tarihinde 9. golünü kaydederek 8 gollü DiegoMaradona'yı geride bıraktı. Yıldız futbolcu, 789 gol, 338 asist ile müthiş bir istatistiğe imza attı. Bu turnuvada rekor ise 10 kez ağları sarsan Gabriel Batistuta'ya ait.
BİR GÖRÜŞ ÖmerÜRÜNDÜL Takdir etmek lazım
Arjantin, iyi oynamadığı skor avantajına sahipken yediği golle tehlike içine girdiği maçın sonunda çeyrek finalist oldu. Avustralya ilk 10 dakikada ki Arjantin baskısını kırıp ayağa paslarla oyunu soğutmayı başardı. Durgun tempoda giden maçta Aziz Behich ile girdiği ufak tartışma sonrasıhırslanan Messi, o olaydan kısa süresonra yine güzel bir gole imza attı. İkinci yarının başlarında Avustralya kalecisinin hediye ettiği golle Arjantin rahatladı. AmaKangurular'ın attığı bir şans golüyle gerilimfilmi başladı. Eğer Avustralya'nın hücum gücü çok yetersiz olmasa işler çok zorlaşırdı. Bu arada A.Behich'in şahsi becerisiyle girdiği net pozisyonda defanstan gelen müthiş hamle çok önemliydi. Avustralya'yıda sınırlı kapasitesine rağmen sergilediğiyürekli mücadele için takdir etmek lazım. Son saniyede Martinez'in kurtarışı da gerAvustralya karşısında kariyerinde çekten büyük bir faciayı önledi.