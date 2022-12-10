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Giriş Tarihi: 10.12.2022

Livakovic destan yazdı Samba evine döndü

Livakovic destan yazdı Samba evine döndü

90 dakikası 0-0 biten maçta 105+1’de Neymar’ın golüne 117’de Petkovic karşılık verdi. Penaltılarda sahneyi kaleci Livakovic aldı. Japonya maçında 3 kurtarış yapan başarılı eldiven, Rodrygo’ya geçit vermeyip takımını zafere taşıdı. 37’lik Modric yola devam ederken, sambaya hüzün kaldı

Dünya Kupası çeyrek final ilk maçında Hırvatistan ile Brezilya karşı karşıya geldi. Penaltılara giden maçta Hırvatistan, 5-3 ile tur atlayıp sambacıları evine gönderdi. Hırvatların teknik ayaklara sahip Modrid, Brozovic, Kovacic ve Pasalic'li orta sahası hem basıp hem de etkili pas organizasyonu kurunca Brezilya, ilk devrede boşluk bulamadı. Neymar, 54'te sol çaprazdan vururken Livakovic'in meydan okumasıyla karşılaştı. Baskıyı artıran Brezilya'da Antony'nin ardından Rodrygo da oyuna girdi. 90 dakika sessiz bitti. Uzatmada klasını konuşturan Neymar, 105+1'de bu kez kaleciyi avlamayı başardı. Ancak pes etmeyen Modric ve arkadaşları, 117'de Petkovic'in plasesiyle maçı uzatmalara götürdü. Penaltıların uzmanı Livakovic, Rodrygo'nun atışını kurtardı, Morquinhos da direğe nişanlayınca Hırvasitan, tıpkı Japonya maçında olduğu gibi Brezilya'yı da saf dışı bıraktı.


PELE, NEYMAR VE GÖZYAŞLARI...
BREZİLYA Milli Takımı tarihinde Pele ve Ronaldo'nun ardından üç Dünya Kupası'nda ağları havalandıran üçüncü oyuncu olan Neymar, dün Hırvatistan karşısında tarihi bir gole imza attı. 105+1'de Hırvatlar'ın kalesini düşüren 30 yaşındaki yıldız, milli formayla en çok gol atan efsane isim Pele'yi (77) yakaladı. Ancak Brezilya penaltılarla elenince büyük bir hayal kırıklığı yaşayan PSG'nin süper starı, gözyaşlarıyla Katar'a veda etti.




TİTE GİTTİ, GÖZLER JORGE JESUS'TA!
Brezilya Milli Takımı'nda bir dönem sona erdi... 2016'dan bu yana Sambacılar'ın teknik direktörlüğünü yapan Tite istifa etti. Bilindiği üzere F.Bahçe'nin hocası Jorge Jesus'un, Brezilya'yı çalıştırma hayali kurduğu ayyuka çıkmıştı. Bu istifanın üzerine gözler de Portekizli teknik adama çevrildi.

BİR GÖRÜŞ
Bülent TİMURLENK
Eksikliği göz ardı etti
Geride kalan 4 maçta Hırvatlar, Brezilya'dan 60 km daha fazla koşarak gelmişti çeyrek finale. "Rakipler farklı, Brezilya topu koşturuyor" diyebilirsiniz, peki ya Modric ve arkadaşları, Sambacılar'ın pas kanallarını kapar ve orta sahada üstünlüğü ele alırsa? Balkanlar'ın Brezilyası Hırvatistan; Brozovic, Kovacic ve büyük usta Modric ile elbette ki futbol kültürü kendileriyle kantara çıkartılmayacak Güney Kore kadar pozisyon vermeyeceklerdi Neymar ve arkadaşlarına. Oyun ne olursa olsun 0-0 tabelayı çok büyük oynayan bir takım Hırvatistan, sevilmeyebilir ama saygı duyulan bir oyun. Brezilya bu turnuvanın assolistiydi. Kaleden en uca hatlar arasındaki kalite dengesi, bonus olarak Neymar ve bu maça gelirken ortaya koydukları oyun... Hocaları Tite dün panik içindeydi. Skoru bulamadığında Vinicius ve Raphinha'yı kenara alırken asıl problem, orta sahada bir eksik olduğunu göz ardı etmesiydi. Hırvatlar'ın top tutan forvet hattı yok, 90 dakika bittiğinde de kaleye isabetli şutları yoktu. Bir sihirbaz lazımdı, adı elbette Neymar ve acı bir hikâye. Geçiş hücumundan gol yemeyi başaran Brezilya… Sonrası penaltılar… 2018'in finalde kaybedeni Hırvatistan, Modric önderliğinde bir jenerasyonunun "Son Dans"ı için geldiği Doha'da "Bu kadar samba yeter" dedi. 20 yıldır kupa hasreti çeken Brezilya'yı yine bir Avrupalı yolladı evine… Neymar penaltı atmadan…

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Livakovic destan yazdı Samba evine döndü
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