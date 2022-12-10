Livakovic destan yazdı Samba evine döndü

Dünya Kupası çeyrek final ilk maçında Hırvatistan ile Brezilya karşı karşıya geldi. Penaltılara giden maçta Hırvatistan, 5-3 ile tur atlayıp sambacıları evine gönderdi. Hırvatların teknik ayaklara sahip'li orta sahası hem basıp hem de etkili pas organizasyonu kurunca Brezilya, ilk devrede boşluk bulamadı. Neymar, 54'te sol çaprazdan vururken Livakovic'in meydan okumasıyla karşılaştı. Baskıyı artıran Brezilya'da Antony'nin ardından Rodrygo da oyuna girdi. 90 dakika sessiz bitti. Uzatmada klasını konuşturan Neymar, 105+1'de bu kez kaleciyi avlamayı başardı., 117'de Petkovic'in plasesiyle maçı uzatmalara götürdü., Rodrygo'nun atışını kurtardı, Morquinhos da direğe nişanlayınca Hırvasitan, tıpkıMilli Takımı tarihinde Pele ve Ronaldo'nun ardından üç Dünya Kupası'nda ağları havalandıran üçüncü oyuncu olan Neymar, dün Hırvatistan karşısında tarihi bir gole imza attı. 105+1'de Hırvatlar'ın kalesini düşüren 30 yaşındaki yıldız,Ancak Brezilya penaltılarla elenince büyük bir hayal kırıklığı yaşayan PSG'nin süper starı, gözyaşlarıyla Katar'a veda etti.Brezilya Milli Takımı'nda bir dönem sona erdi... 2016'dan bu yana Sambacılar'ın teknik direktörlüğünü yapan Tite istifa etti. Bilindiği üzere F.Bahçe'nin hocası Jorge Jesus'un, Brezilya'yı çalıştırma hayali kurduğu ayyuka çıkmıştı. Bu istifanın üzerine gözler de Portekizli teknik adama çevrildi.BİR GÖRÜŞEksikliği göz ardı ettikalan 4 maçta Hırvatlar, Brezilya'dan 60 km daha fazla koşarak gelmişti çeyrek finale. "Rakipler farklı, Brezilya topu koşturuyor" diyebilirsiniz, peki ya Modric ve arkadaşları, Sambacılar'ın pas kanallarını kapar ve orta sahada üstünlüğü ele alırsa? Balkanlar'ın Brezilyası Hırvatistan;elbette ki futbol kültürü kendileriyle kantara çıkartılmayacak Güney Kore kadar pozisyon vermeyeceklerdi Neymar ve arkadaşlarına. Oyun ne olursa olsun 0-0 tabelayı çok büyük oynayan bir takım Hırvatistan, sevilmeyebilir ama saygı duyulan bir oyun. Brezilya bu turnuvanın assolistiydi. Kaleden en uca hatlar arasındaki kalite dengesi, bonus olarak Neymar ve bu maça gelirken ortaya koydukları oyun...Skoru bulamadığında Vinicius ve Raphinha'yı kenara alırken asıl problem, orta sahada bir eksik olduğunu göz ardı etmesiydi. Hırvatlar'ın top tutan forvet hattı yok, 90 dakika bittiğinde de kaleye isabetli şutları yoktu. Bir sihirbaz lazımdı, adı elbette Neymar ve acı bir hikâye. Geçiş hücumundan gol yemeyi başaran Brezilya… Sonrası penaltılar… 2018'in finalde kaybedeni Hırvatistan, Modric önderliğinde bir jenerasyonununı için geldiği Doha'da "Bu kadar samba yeter" dedi. 20 yıldır kupa hasreti çeken Brezilya'yı yine bir Avrupalı yolladı evine…