Düzcespor - Amedspor maçının kanlı bittiği iddialarına yalanlama!

Hayatını kaybeden Canpolat Ak'ın stada maçı izlemeye hiç gitmediği, arkadaşlarının çağırması üzerine parka gittiği ve akrabası Barış Ak tarafından vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Düzce Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü haber sitelerinde yer alan "Düzcespor ve Amedspor maçı kanlı bitti!" başlıklı haber ile ilgli olarak; Düzcespor'un Amedspor'u sahasında ağırladığı karşılaşmanın ardından ev sahibi takımın taraftarı iki grup tartıştı. Tartışma sonrası taraflardan Canpolat Ak ile Ali A. (25) ve Yekta A. (28) kardeşler, caddede karşılaşınca önce tartışma, sonra kavga çıktı şeklinde paylaşım yapıldığı tespit etti.

ÖLEN KİŞİ MAÇA GİTMEMİŞ

Düzcespor taraftarları arasında 3-4 kişinin kendi aralarında tribünde sözlü münakaşa yaptıktan sonra ilk yarı sonrası stattan ayrıldıkları, stat çevresinden uzak bir parkta bir araya gelerek kavga ettikleri, bu esnada silahla ateş edilmesi sebebiyle 3 ayrı suç kaydı bulunan Canpolat Ak kafasından vurulması sonucu kaldırılmış olduğu hastanede hayatını kaybetti. Ak'ın stada hiç gelmediği, arkadaşlarının davetiyle parka gittiği, olayı gerçekleştiren kişinin Canpolat Ak'ın akrabası olan Barış Ak'ın olduğu, konunun Düzcespor Amedspor karşılaşması ve taraftarları ile alakalı olmadığı yapılan inceleme de ortaya çıktı.