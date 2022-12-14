Nijerya'nın başkenti Abuja'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesi hazırlıklar başladı. Nijerya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari, 19-20 Ekim tarihlerinde ziyaret etmesi beklenen Erdoğan'ı karşılayacak. Bu ziyaret öncesi Nijerya nerede, hangi kıtada ve başkenti neresi soruları araştırılıyor. İşte bu Afrika ülkesiyle ilgili merak edilenlerle Nijerya dünya haritası üzerindeki yeri ve konumu.

NİJERYA NEREDE, HANGİ KITADA?

Nijerya ya da resmî adı ile Nijerya Federal Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında yer alan ülkedir. Ülkenin sınır komşularını (kuzeyden saat yönünde ilerlendiğinde) Nijer, Çad, Kamerun ve Benin oluştururken, ülkenin güneyinde Gine Körfezi içerisinde yer alan Benin Körfezi yer almaktadır.

İşte Nijerya'nın harita üzerindeki konumu: