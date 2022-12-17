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Giriş Tarihi: 17.12.2022 10:44

Beşiktaş'tan Wout Weghorst açıklaması! Devre arasında Burnley'e dönecek mi?

Beşiktaş’tan Wout Weghorst açıklaması! Devre arasında Burnley’e dönecek mi?

Beşiktaş'ta Hollandalı oyuncu Wout Weghorst'un takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak edilmeye devam ediliyor. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Burnley'in devre arasında geri çağırma opsiyonu hakkında Beşiktaş cephesinden yanıt geldi.

İngiliz basınından FLW'de yer alan habere göre, Hollandalı golcü oyuncu Weghorst'u Burnley Teknik Direktörü Kompany'nin istemesi durumunda Ocak ayında tekrardan İngiliz ekibine dönme ihtimali olacak. Jay Rodriguez ve Ashley Barnes'ın sakatlığı ve performanlarından dolayı İngiliz ekibi Weghorst için Ocak ayında geri çağırma seçeneği eklendiği belirtilmişti.

KOMPANY: BÖYLE BİR MADDE VARSA HEMEN İSTEYECEĞİM
Burnley Teknik Direktörü Vincent Kompany'e, basın toplantısı sırasında Weghorst'un tekrardan geri dönme ihitamli olup olmadığı soruldu. Belçikalı teknik adam ise, "Böyle madde var mı bilmiyorum. Varsa hemen devreye girmesini isteyeceğim" diye karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ: SEZON SONUNA KADAR KİRALADIK
Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre Wout Weghorst'un tekrardan eski takımına geri dönmesi ile özel madde olup olmadığı konusuna Beşiktaşlı yetkililer şu yanıtı verdi:

"Weghorst'u sezon sonuna kadar kiraladık. Yeni sezon için malumunuz olan 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu var. Bunun dışında ara dönemde dönebilir ya da farklı bir özel madde yok. Kendisi ile devam ediyoruz. Sezon sonu ortaya çıkacak olan durum itibari ile sonraki geleceğini birlikte gözden geçireceğiz."

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Beşiktaş'tan Wout Weghorst açıklaması! Devre arasında Burnley'e dönecek mi?
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