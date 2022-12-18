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Giriş Tarihi: 18.12.2022 22:41 Son Güncelleme: 18.12.2022 22:47

Dünya Kupası ödülleri sahiplerini buldu! İşte en iyiler...

Dünya Kupası ödülleri sahiplerini buldu! İşte en iyiler...

2022 FIFA Dünya Kupası’nda şampiyon Arjantin olurken, en iyi oyuncular da seremonide ödüllerini aldı. Turnuvada 8 gol atan Kylian Mbappe, altın ayakkabı ödülünün sahibi olurken, en iyi oyuncu ödülü Arjantin’in kaptanı Lionel Messi’ye verildi.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı penaltı atışları sonrası mağlup ederek 36 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti. Tangocular maçın ardından altın madalyalarını alırken, ellerinde yükselen Dünya Kupası ile birlikte büyük sevinç yaşadılar.

ALTIN AYAKKABI ÖDÜLÜ MBAPPE'NİN

Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan Kylian Mbappe, bu turnuvada toplam 8 kez gol sevinci yaşadı. 23 yaşındaki Fransız forvet üst üste iki kez final oynama başarısı gösterirken dünya kupalarında toplam gol sayısını 12'ye yükseltti. Grup maçlarında Avustralya'ya 1, Danimarka'ya da 2 gol atan Mbappe, son 16 turunda Polonya karşılaşmasında 2 gole imza atmıştı.

ALTIN TOP ÖDÜLÜ MESSİ'NİN OLDU

Arjantin'in şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan Lionel Messi, turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen altın top ödülünün sahibi oldu. 35 yaşındaki yıldız, turnuvada 7 gole imza attı.

Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez, 2022 Dünya Kupası'nın en iyi kalecisi seçilirken, takım arkadaşı Enzo Fernandez, en iyi genç oyuncu seçildi.

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Dünya Kupası ödülleri sahiplerini buldu! İşte en iyiler...
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